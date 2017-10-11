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    В Абу-Даби тюремное заключение за мелкие правонарушения заменят на GPS-браслеты

    11.10.2017 [13:02]

    Абу-Даби, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    Полиция Абу-Даби запустила электронную систему, которая будет отслеживать передвижение лиц, совершивших мелкие правонарушения, сообщают местные СМИ со ссылкой на Судебный департамент Абу-Даби.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, круглосуточная система отслеживания будет осуществляться с помощью электронного браслета, функционирующего на базе технологии GPS. Она фиксирует местонахождение подозреваемого и работает в качестве альтернативы краткосрочному тюремному заключению за мелкие правонарушения. При этом, система надзора будет осуществляться в координации с Судебным департаментом Абу-Даби. Мониторинг подозреваемых будет проводиться по указанию суда и по решению прокуратуры.

    Как пояснил генеральный прокурор Абу-Даби Али Мухаммад аль Балуши, использование передовых технологий для ведения учета подозреваемых положительно скажется на выполнении судебных правил, а также предотвратит повторение подобных преступлений, поможет подозреваемым реинтегрироваться в свои семьи и общество.

    Ася Гаджизаде

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Абу-Даби

    AZERTAG.AZ :В Абу-Даби тюремное заключение за мелкие правонарушения заменят на GPS-браслеты
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