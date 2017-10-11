В Абу-Даби тюремное заключение за мелкие правонарушения заменят на GPS-браслеты

Абу-Даби, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Полиция Абу-Даби запустила электронную систему, которая будет отслеживать передвижение лиц, совершивших мелкие правонарушения, сообщают местные СМИ со ссылкой на Судебный департамент Абу-Даби.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, круглосуточная система отслеживания будет осуществляться с помощью электронного браслета, функционирующего на базе технологии GPS. Она фиксирует местонахождение подозреваемого и работает в качестве альтернативы краткосрочному тюремному заключению за мелкие правонарушения. При этом, система надзора будет осуществляться в координации с Судебным департаментом Абу-Даби. Мониторинг подозреваемых будет проводиться по указанию суда и по решению прокуратуры.

Как пояснил генеральный прокурор Абу-Даби Али Мухаммад аль Балуши, использование передовых технологий для ведения учета подозреваемых положительно скажется на выполнении судебных правил, а также предотвратит повторение подобных преступлений, поможет подозреваемым реинтегрироваться в свои семьи и общество.

Ася Гаджизаде

собкор АЗЕРТАДЖ

Абу-Даби