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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    В Академии наук будет отмечен юбилей известного композитора

    14.10.2017 [12:47]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    19 октября в Центральной научной библиотеке состоится мероприятие под названием «Вершина творчества», посвященное 70-летию видного композитора, заслуженного деятеля искусств, председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, члена-корреспондента НАНА Франгиз Ализаде мероприятие под названием «Вершина творчества».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе НАНА, в мероприятии, которое состоится при совместной поддержке Дома ученых НАНА, отделений Гуманитарных наук и Общественных наук, примут участие депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры, представители общественности.

    На мероприятии будут заслушаны доклады о творчестве Франгиз Ализаде, прозвучат композиции из произведений композитора.

    AZERTAG.AZ :В Академии наук будет отмечен юбилей известного композитора
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