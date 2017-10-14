В Академии наук будет отмечен юбилей известного композитора

Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

19 октября в Центральной научной библиотеке состоится мероприятие под названием «Вершина творчества», посвященное 70-летию видного композитора, заслуженного деятеля искусств, председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, члена-корреспондента НАНА Франгиз Ализаде мероприятие под названием «Вершина творчества».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе НАНА, в мероприятии, которое состоится при совместной поддержке Дома ученых НАНА, отделений Гуманитарных наук и Общественных наук, примут участие депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры, представители общественности.

На мероприятии будут заслушаны доклады о творчестве Франгиз Ализаде, прозвучат композиции из произведений композитора.