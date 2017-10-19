В Академии наук состоялось мероприятие, посвященное  творчеству композитора Франгиз Ализаде

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

При совместной организации Дома ученых Национальной Академии наук Азербайджана, отделений гуманитарных и общественных наук НАНА состоялось мероприятие, посвященное творчеству председателя Союза композиторов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств, члена-корреспондента НАНА Франгиз Ализаде.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, на мероприятии приняли участие деятели науки и культуры, представители общественности.

Открыв мероприятие вступительным словом, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли рассказал о богатом музыкальном творчестве Франгиз Ализаде, как композитора, создавшего ценные произведения в различных музыкальных жанрах, а также о ее научной деятельности. Рассказав о больших заслугах Франгиз Ализаде как пианистки, композитора, педагога и общественного деятеля, академик Иса Габиббейли подчеркнул, что в своих произведениях она не только пропагандирует музыкальную культуру Азербайджана, но и отражает исторические реалии нашей страны.

Затем академик Иса Габиббейли вручил Франгиз Ализаде почетную грамоту НАНА по случаю ее 70-летнего юбилея.

Затем выступили директор Института истории имени А.А.Бакиханова НАНА, академик Ягуб Махмудов и директор Дома ученых, доктор философии по истории Нурида Гулиева, которые рассказали о педагогической деятельности композитора, ее заслугах в развитии музыковедения и вкладе в пропаганду нашей культуры.

На мероприятии были заслушаны доклады профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Хаджар Бабаевой «Творчество Франгиз Ализаде в контексте современной музыки», доктора искусствоведения, профессора Джамили Гасановой «Франгиз Ализаде, как художественный руководитель международных фестивалей и концертных проектов», доктора философии по искусствоведению Кямили Дадашзаде «О проявлении этноспецифических концептов в творчестве Франгиз Ализаде (на основе произведения «Мугамсаягы»)».

В докладах говорилось об основных направлениях музыкального творчества композитора, операх, в которых художественное содержание и музыкальный язык оставляют единое целое.

В заключение прозвучали отрывки из произведений композитора.