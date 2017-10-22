В Азербайджан прибыл президент Панафриканского парламента
AzerTAg.az
22.10.2017 [23:20]
Баку, 22 октября, АЗЕРТАДЖ
22 октября в Азербайджан прибыла делегация во главе с президентом Панафриканского парламента Роджером Никодо Дангом.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Панафриканского парламента встречал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.
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