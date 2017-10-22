Баку, 22 октября, АЗЕРТАДЖ 22 октября в Азербайджан прибыла делегация во главе с президентом Панафриканского парламента Роджером Никодо Дангом. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Панафриканского парламента встречал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

AZERTAG.AZ : В Азербайджан прибыл президент Панафриканского парламента

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