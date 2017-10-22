    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    В Азербайджан прибыл президент Панафриканского парламента

    22.10.2017 [23:20]

    Баку, 22 октября, АЗЕРТАДЖ

    22 октября в Азербайджан прибыла делегация во главе с президентом Панафриканского парламента Роджером Никодо Дангом.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Панафриканского парламента встречал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

    AZERTAG.AZ :В Азербайджан прибыл президент Панафриканского парламента
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    22.10.2017 [20:49]
    В авторитетной катарской газете «Аль-Араб» опубликовано интервью посла Тофига Абдуллаева
    21.10.2017 [11:50]
    The Jerusalem Post: «Армяно-азербайджанские переговоры: путь к миру или войне»
    20.10.2017 [21:58]
    С.Кубив: Позиция депутатов украинского парламента, проголосовавших за антиазербайджанские резолюции в ПАСЕ, не отражает официальную позицию Киева
    20.10.2017 [14:58]
    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Франции
    В Азербайджан прибыл президент Панафриканского парламента