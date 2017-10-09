В Азербайджан возвращаются дожди и грозы

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 октября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Прогнозируется северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 50-60 процентов.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако со второй половины дня местами возможны грозы и дожди. Будет преобладать западный ветер с усилением во время грозы.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем - 21-26 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кяльбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Однако со второй половины дня местами возможны грозы и дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах вечером местами возможны грозы и дожди. Будет преобладать ожидается временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 20-25 градусов тепла.

В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Однако вечером местами возможны грозы и дожди. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 19-24 градуса тепла, в горах ночью 3-7, днем 12-17 градусов тепла.

В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако вечером местами возможны грозы и дожди. Утром в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 22-27 градуса тепла.

В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в течение дня временами возможны дожди. Вечером местами осадки примут интенсивный характер. Утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Прогнозируется временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.