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    ЭКОНОМИКА


    В Азербайджане будет создана Ассоциация производителей и потребителей чая

    13.10.2017 [11:46]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В ближайшие дни в Азербайджане будет создана Ассоциация производителей и потребителей чая. Уже идет работа по созданию структуры.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал руководитель Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (АЗПРОМО) Руфат Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам Международной продовольственной выставки «ANUGA», проведенной в немецком городе Кельн.

    AZERTAG.AZ :В Азербайджане будет создана Ассоциация производителей и потребителей чая
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