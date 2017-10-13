Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В ближайшие дни в Азербайджане будет создана Ассоциация производителей и потребителей чая. Уже идет работа по созданию структуры.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал руководитель Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (АЗПРОМО) Руфат Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам Международной продовольственной выставки «ANUGA», проведенной в немецком городе Кельн.