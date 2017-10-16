В Азербайджане обсудят, как культура и креативность могут содействовать инновациям и развитию

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

25-26 октября в Музее каменной летописи пройдет Национальный культурный форум на тему «Культура и креативность для инноваций и развития».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии международные и национальные эксперты обсудят лучшие культурные практики в Европе и Азербайджане. Форум будет организован Программой Европейского Союза и «Восточного партнерства» «Культура и креативность» в сотрудничестве с Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики.

Креативный сектор – одно из самых стремительно развивающихся направлений экономики. Его ВВП в странах Европейского Союза составляет 4,2 процента. На Форуме будут определены ключевые этапы в развитии креативных индустрий в Азербайджане. Представители сектора расскажут о том, как культура не только влияет на благосостояние стран, но и приносит значительные дивиденды, такие как наращивание человеческого капитала, как развитие вышеназванного сектора влияет на показатели трудоустройства молодого поколения, о путях преобразования ресурсов Азербайджана в конкурентоспособные и устойчивые культурные и креативные секторы.

На форуме также будут представлены результаты двух важных исследований. Один из них - результаты исследования индикаторов развития культуры ЮНЕСКО в Азербайджане. Его представит международный эксперт Саймон Эллис ( Программа «Культура и креативность», инициатива индикаторов культуры ЮНЕСКО, Канада). Другое представление - рекомендации, связанные с развитием креативной индустрии в Азербайджане. Исследование подготовила эксперт из Португалии Кристина Фаринха.

В рамках мероприятия 25 октября при поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики, SABAH Groups, а также Центра инноваций и предпринимательства «Barama», ООО Телеком «Azercell» и Центра бизнес-инкубации «Youth Inc.» пройдет практический семинар по развитию креативного бизнеса «TeamLab Азербайджан». В семинаре примут участие 50 студентов, которые будут работать над идеями креативного бизнеса вместе с опытными менторами.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться в онлайн-форме до 18 октября: http://bit.ly/FORUM_AZ. Информация о подтверждении участия будет представлена до 23 октября. Подробную информацию о форуме можно получить на сайте https://www.culturepartnership.eu/article/forum-az.

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