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    В Азербайджане продержится безоблачная погода

    06.10.2017 [14:11]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 октября.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако утром в некоторых местах полуострова возможен кратковременный моросящий дождь. Прогнозируется умеренный южный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.

    Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75, днем 50-60 процентов.

    Согласно медико-метеорологическому прогнозу, до 9 октября на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов будут преимущественно благоприятными для метеочувствительных людей.

    В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 18-23 градуса тепла.

    В Верхнем Карабахе: Ханкенди-Шуша, Ходжалы-Ходжавенд, Губадлы-Зангилан-Лачин-Кельбаджар-Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 7-12 градусов тепла.

    В Газах-Гянджинском, Геранбойском, Тертер-Агдам-Агджабеди-Физули-Джебраильском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Ожидается временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

    В Балакен-Загатала-Гах-Шеки-Огуз-Габалинском, Исмаиллы-Шамаха-Агсу-Хызы, Сиязань-Шабран, Губа-Гусар-Хачмазском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 4-9, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

    В Центральном Аране: Агдаш-Мингячевир-Евлах-Кюрдамир-Имишли-Бейляган-Сабирабад-Билясувар-Саатлы-Ширван-Гаджигабул-Сальян-Нефтчалинском районах в основном без осадков. Утром в некоторых местах ожидается туман. Ожидается временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 17-22 градуса тепла.

    В Масаллы-Лянкяран-Астара-Лерик и Ярдымлинском районах в течение дня в основном без осадков. Утром в горах ожидается туман. Прогнозируется слабый восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 8-11, днем 16-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

    AZERTAG.AZ :В Азербайджане продержится безоблачная погода
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