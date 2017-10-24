    • / КУЛЬТУРА

    КУЛЬТУРА


    В Азербайджане пройдет форум «Культура и креативность для инноваций и развития»

    24.10.2017 [13:15]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    26 октября в Баку пройдет Национальный культурный форум «Культура и креативность для инноваций и развития».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие проводится в рамках программы ЕС «Культура и креативность».

    В работе форума, на который приглашено более 120 человек, примут участие представители министерств культуры, образования, подразделений ЕС и British Council в Азербайджане, ведущие европейские эксперты, предприниматели и менеджеры от культуры, художники, представители профильных организаций и прочие заинтересованные лица.

    Основная цель форума - привлечь внимание к потенциальным возможностям культурных и творческих сфер, определить ключевые этапы в развитии креативных индустрий в Азербайджане и предоставить рекомендации заинтересованным сторонам.

    Участники форума ознакомятся с передовым опытом стран Европейского Союза. Во время форума ведущие международные эксперты поделятся своим опытом. На форуме можно будет ознакомиться с результатами исследований - «Индикаторы культурного развития ЮНЕСКО» и «Рекомендации для развития культурного сектора Азербайджана - возможности и проблемы»:

    В рамках форума будут представлены успешные местные примеры развития культурных и креативных индустрий в Азербайджане, а также новые проекты, которые нуждаются в финансировании и партнерах. Учредитель продюсерского центра «M Group Production» известный шоумен Мурад Дадашев, директор департамента инноваций и международных связей Азербайджанского музея искусств, создатель азербайджанских брендов «Kелагаи» и «Бута» Амина Меликова и учредитель компании «RED Communications» (Азербайджан) Татьяна Микаилова расскажут об успешно реализованных проектах.

    AZERTAG.AZ :В Азербайджане пройдет форум «Культура и креативность для инноваций и развития»
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    23.10.2017 [18:48]
    Бакинцев ждет грандиозный концерт «Bollywood Night»
    23.10.2017 [18:05]
    О патриотизме и любви к Родине 
    23.10.2017 [11:23]
    Керсти Кивирюют: Азербайджан принес известность моему роману
    23.10.2017 [11:14]
    Восточный танец 13-летней азербайджанки в эфире телеканала НТВ ВИДЕО
    В Азербайджане пройдет форум «Культура и креативность для инноваций и развития»