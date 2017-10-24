В Азербайджане пройдет форум «Культура и креативность для инноваций и развития»
AzerTAg.az
Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ
26 октября в Баку пройдет Национальный культурный форум «Культура и креативность для инноваций и развития».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие проводится в рамках программы ЕС «Культура и креативность».
В работе форума, на который приглашено более 120 человек, примут участие представители министерств культуры, образования, подразделений ЕС и British Council в Азербайджане, ведущие европейские эксперты, предприниматели и менеджеры от культуры, художники, представители профильных организаций и прочие заинтересованные лица.
Основная цель форума - привлечь внимание к потенциальным возможностям культурных и творческих сфер, определить ключевые этапы в развитии креативных индустрий в Азербайджане и предоставить рекомендации заинтересованным сторонам.
Участники форума ознакомятся с передовым опытом стран Европейского Союза. Во время форума ведущие международные эксперты поделятся своим опытом. На форуме можно будет ознакомиться с результатами исследований - «Индикаторы культурного развития ЮНЕСКО» и «Рекомендации для развития культурного сектора Азербайджана - возможности и проблемы»:
В рамках форума будут представлены успешные местные примеры развития культурных и креативных индустрий в Азербайджане, а также новые проекты, которые нуждаются в финансировании и партнерах. Учредитель продюсерского центра «M Group Production» известный шоумен Мурад Дадашев, директор департамента инноваций и международных связей Азербайджанского музея искусств, создатель азербайджанских брендов «Kелагаи» и «Бута» Амина Меликова и учредитель компании «RED Communications» (Азербайджан) Татьяна Микаилова расскажут об успешно реализованных проектах.
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