В Азербайджане пройдет форум «Культура и креативность для инноваций и развития»

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

26 октября в Баку пройдет Национальный культурный форум «Культура и креативность для инноваций и развития».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие проводится в рамках программы ЕС «Культура и креативность».

В работе форума, на который приглашено более 120 человек, примут участие представители министерств культуры, образования, подразделений ЕС и British Council в Азербайджане, ведущие европейские эксперты, предприниматели и менеджеры от культуры, художники, представители профильных организаций и прочие заинтересованные лица.

Основная цель форума - привлечь внимание к потенциальным возможностям культурных и творческих сфер, определить ключевые этапы в развитии креативных индустрий в Азербайджане и предоставить рекомендации заинтересованным сторонам.

Участники форума ознакомятся с передовым опытом стран Европейского Союза. Во время форума ведущие международные эксперты поделятся своим опытом. На форуме можно будет ознакомиться с результатами исследований - «Индикаторы культурного развития ЮНЕСКО» и «Рекомендации для развития культурного сектора Азербайджана - возможности и проблемы»:

В рамках форума будут представлены успешные местные примеры развития культурных и креативных индустрий в Азербайджане, а также новые проекты, которые нуждаются в финансировании и партнерах. Учредитель продюсерского центра «M Group Production» известный шоумен Мурад Дадашев, директор департамента инноваций и международных связей Азербайджанского музея искусств, создатель азербайджанских брендов «Kелагаи» и «Бута» Амина Меликова и учредитель компании «RED Communications» (Азербайджан) Татьяна Микаилова расскажут об успешно реализованных проектах.