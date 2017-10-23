В Азербайджане с начала года зарегистрированы 486 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Проблема ВИЧ/СПИДа находится в центре внимания и под контролем Министерства здравоохранения. Азербайджан вошел в число стран с низким уровнем заражения ВИЧ-инфекцией. Болезнь, главным образом, распространена среди наркоманов, относящихся к группе высокого риска, и случаи заражения ВИЧ-инфекцией в основном происходят посредством инъекционных наркотиков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, впервые в нашей стране СПИД был выявлен и зарегистрирован в 1987 году, и с того времени в Республиканском центре по борьбе со СПИДом официально зарегистрированы 6 575 человек с ВИЧ-инфекцией (4 817 мужчин и 1 758 женщин). Из них 6 364 человека или 96,8 процента являются гражданами нашей страны, 211 человек или 3,2 процента – иностранцами.

За январь-сентябрь 2017 года в Центре официально зарегистрировано 390 человек с ВИЧ-инфекцией, 385 из них являются жителями страны. У зараженных вирусом резко ослабевает иммунная система, и они легко заражаются многими болезнями. 46,1 процента заразились ВИЧ-инфекцией посредством инъекционных наркотиков. Примерно 70 процентов из зараженных - мужчины.

Более 4 100 ВИЧ-инфицированных привлечены к лечению. А за девять месяцев текущего года зарегистрированы 486 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В целом, в настоящее время в Республиканском центре по борьбе со СПИДом к антиретровирусной терапии привлечены 5 510 носителей ВИЧ-инфекции.