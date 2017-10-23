    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    В Азербайджане с начала года зарегистрированы 486 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией

    23.10.2017 [18:11]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    Проблема ВИЧ/СПИДа находится в центре внимания и под контролем Министерства здравоохранения. Азербайджан вошел в число стран с низким уровнем заражения ВИЧ-инфекцией. Болезнь, главным образом, распространена среди наркоманов, относящихся к группе высокого риска, и случаи заражения ВИЧ-инфекцией в основном происходят посредством инъекционных наркотиков.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, впервые в нашей стране СПИД был выявлен и зарегистрирован в 1987 году, и с того времени в Республиканском центре по борьбе со СПИДом официально зарегистрированы 6 575 человек с ВИЧ-инфекцией (4 817 мужчин и 1 758 женщин). Из них 6 364 человека или 96,8 процента являются гражданами нашей страны, 211 человек или 3,2 процента – иностранцами.

    За январь-сентябрь 2017 года в Центре официально зарегистрировано 390 человек с ВИЧ-инфекцией, 385 из них являются жителями страны. У зараженных вирусом резко ослабевает иммунная система, и они легко заражаются многими болезнями. 46,1 процента заразились ВИЧ-инфекцией посредством инъекционных наркотиков. Примерно 70 процентов из зараженных - мужчины.

    Более 4 100 ВИЧ-инфицированных привлечены к лечению. А за девять месяцев текущего года зарегистрированы 486 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В целом, в настоящее время в Республиканском центре по борьбе со СПИДом к антиретровирусной терапии привлечены 5 510 носителей ВИЧ-инфекции.

    AZERTAG.AZ :В Азербайджане с начала года зарегистрированы 486 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    23.10.2017 [16:37]
    Прививки от гриппа снижают иммунитет
    23.10.2017 [14:09]
    Недостаток витамина К в питании опасен для сердца
    23.10.2017 [12:58]
    Учреждена премия «Azerbaijan Changing DiabetesTM Awards» в области борьбы с диабетом
    21.10.2017 [16:18]
    В Республиканском перинатальном центре турецкие врачи-инструкторы провели двухдневные курсы
    В Азербайджане с начала года зарегистрированы 486 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией