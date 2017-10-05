Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ В Азербайджане в ближайшие три дня температура воздуха постепенно повысится. Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сообщила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова. По ее словам, в ближайшие три дня значительных изменений в погодных условиях не ожидается. «На территории страны будут наблюдаться стабильные погодные условия», - добавила Г.Мамедова.

AZERTAG.AZ : В Азербайджане в ближайшие три дня температура воздуха постепенно повысится

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