В Азербайджане в ближайшие три дня температура воздуха постепенно повысится
AzerTAg.az
05.10.2017 [17:25]
Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ
В Азербайджане в ближайшие три дня температура воздуха постепенно повысится.
Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сообщила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.
По ее словам, в ближайшие три дня значительных изменений в погодных условиях не ожидается. «На территории страны будут наблюдаться стабильные погодные условия», - добавила Г.Мамедова.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
06.10.2017 [16:50]
06.10.2017 [15:54]
06.10.2017 [14:11]
МУЛЬТИМЕДИА
06.10.2017 [14:16]
06.10.2017 [11:28]
06.10.2017 [11:14]
06.10.2017 [10:32]
06.10.2017 [16:22]
06.10.2017 [16:18]
06.10.2017 [14:00]
06.10.2017 [14:51]
06.10.2017 [10:48]
05.10.2017 [18:41]
06.10.2017 [14:30]
05.10.2017 [16:31]
05.10.2017 [14:21]
05.10.2017 [10:52]
06.10.2017 [16:45]
06.10.2017 [14:12]
06.10.2017 [13:17]
06.10.2017 [13:07]
05.10.2017 [16:40]
03.10.2017 [10:53]
02.10.2017 [17:21]
28.09.2017 [12:36]
06.10.2017 [16:19]
06.10.2017 [13:15]
05.10.2017 [18:48]
05.10.2017 [16:08]
06.10.2017 [16:50]
06.10.2017 [15:54]
06.10.2017 [14:11]
06.10.2017 [13:29]
05.10.2017 [17:10]
05.10.2017 [16:59]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание