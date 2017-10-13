В Азербайджане в ближайшие три дня в основном будет преобладать безоблачная погода

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

В ближайшие три дня погода на территории страны будет стабильной, в основном без осадков. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями постепенно повысится на 2-3 градуса.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сообщила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.