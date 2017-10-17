Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

В Азербайджане зарегистрирована рекордная сумма компенсационных выплат в связи с незастрахованным вождением.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бюро обязательного страхования, обеспечена выдача компенсационных выплат в целом в размере 41 250 манатов лицам, пострадавшим в результате трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 марта текущего года на трассе Баку-Сумгайыт по вине транспортного средства марки Ford, перевозящего группу студентов, и повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и ущерб здоровью.

Основанием для выдачи компенсационных выплат послужило отсутствие у транспортного средства, совершившего ДТП, договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца автотранспортного средства (ОСАГО) на момент происшествия. Так, согласно требованиям статьи 32.1.3 Закона Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании», одним из основных условий выдачи со стороны Бюро компенсационной выплаты является отсутствие договора ОСАГО, требуемого этим Законом, в случае причинения ущерба здоровью третьего лица в результате использования автотранспортного средства.

Следует отметить, что вышеупомянутая сумма компенсационного возмещения является рекордным показателем, зарегистрированным в связи с незастрахованным вождением в истории компенсационных выплат Бюро обязательного страхования.

Аналогичные компенсационные выплаты выдаются со стороны бюро исключительно по вреду, причиненному здоровью. Условиями и порядком выдачи компенсационных выплат можно ознакомиться в соответствующем разделе веб-сайта бюро по адресу www.isb.az/ru/kompensasiya-odenisi-ru, а также в статье, размещенной на сайте.