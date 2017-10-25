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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    В БГУ отметили День Института Конфуция

    25.10.2017 [13:19]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Функционирующий при Бакинском государственном университете Институт Конфуция провел стихотворный конкурс, посвященный Дню Институтов Конфуция.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии конкурса директоры Института Конфуция при БГУ с китайской стороны Луо Сяоджи и азербайджанской стороны Октай Джалилбейли выступили с речью. На мероприятии на тему «Родина» около 50 участников представили 20 стихотворений на китайском и азербайджанском языках.

    Затем сотрудники Института Конфуция представили замечательный китайский традиционный танец. Их выступления получили высокую оценку жюри и зрителей. В завершении мероприятия победителям первых трех мест и другим отличившимся в конкурсе были вручены награды.

    Отметим, что Институт Конфуция при БГУ ежегодно проводит ряд мероприятий посвященных Дню Институтов Конфуция.

    AZERTAG.AZ :В БГУ отметили День Института Конфуция
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