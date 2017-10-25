В БГУ отметили День Института Конфуция

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Функционирующий при Бакинском государственном университете Институт Конфуция провел стихотворный конкурс, посвященный Дню Институтов Конфуция.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии конкурса директоры Института Конфуция при БГУ с китайской стороны Луо Сяоджи и азербайджанской стороны Октай Джалилбейли выступили с речью. На мероприятии на тему «Родина» около 50 участников представили 20 стихотворений на китайском и азербайджанском языках.

Затем сотрудники Института Конфуция представили замечательный китайский традиционный танец. Их выступления получили высокую оценку жюри и зрителей. В завершении мероприятия победителям первых трех мест и другим отличившимся в конкурсе были вручены награды.

Отметим, что Институт Конфуция при БГУ ежегодно проводит ряд мероприятий посвященных Дню Институтов Конфуция.