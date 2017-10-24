В Бакинском госуниверситете проходит XXI Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

В Бакинском государственном университете (БГУ) при организационной поддержке Министерства образования проходит XXI Республиканская научная конференция докторантов и молодых исследователей.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в БГУ, открывая мероприятие вступительным словом, ректор БГУ, академик Абель Магеррамов приветствовал гостей и отметил важность конференции.

Говоря о реформах под руководством Президента Ильхама Алиева, проводимых в направлении трансформации экономического потенциала в интеллектуальный капитал, ректор подчеркнул, что соответствующая работа в области образования направлена на развитие молодежи с современным мышлением, говорил о мерах, осуществляемых в БГУ для привлечения молодежи к научной деятельности.

Министр образования Микаил Джаббаров рассказал о проделанной работе по повышению интереса молодежи к исследовательской деятельности и отметил важность традиционной ежегодной конференции с точки зрения продвижения современных научных знаний. Министр подчеркнул, что подписанные Президентом Ильхамом Алиевым Государственная программа “Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах”, “О финансировании докторантского образования молодых ученых Национальной Академии наук Азербайджана в научных центрах Европы”, “Учреждение Президентской премии для молодежи” и другие важные документы свидетельствуют о высокой заботе о молодежи. М.Джаббаров указал на необходимость адаптирования подготовки специалистов высокого уровня к международным стандартам и требованиям времени и в этой связи отметил наличие научного потенциала в высших учебных заведениях нашей страны.

На конференции выступили исполнительный директор Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики Эльчин Бабаев, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) Мустафа Бабанлы.

С презентациями выступили докторант БГУ Айгюн Исмаилова, докторант АГУНП Эльнур Сафарли, докторант БГУ Турал Гасанов, докторант Сумгайытского государственного университета Гюнай Шукюрова.

Отметим, что на двухдневную конференцию из 18 вузов и НАНА представлено около 400 тезисов. Для обсуждения докладов докторантов и молодых исследователей под руководством авторитетных ученых создано 14 разделов.

После пленарного заседания конференция продолжила работу в секциях.