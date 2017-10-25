В Баку начала работу международная конференция по вопросам расследования и уголовного преследования коррупционных преступлений ОБНОВЛЕНО 2

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

25 октября в Баку по совместной инициативе Прокуратуры Азербайджанской Республики, Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) начала работу 8-я встреча сети правоохранительных органов Антикоррупционной сети (ACN) для Восточной Европы и Центральной Азии OECD на тему «Расследование и уголовное преследование коррупционных преступлений: конфискация приобретенных преступным путем доходов, восстановление имущества и независимость прокуроров».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники международного мероприятия сначала почтили в Аллее почетного захоронения память архитектора и созидателя нашего современного независимого государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем, посетив Шехидляр хиябаны, участники мероприятия почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь»

В мероприятии, проходящем в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, принимают участие руководящие лица структур, специализированных по борьбе с коррупцией свыше 20 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии, следователи и прокуроры непосредственно осуществляющие расследование и уголовное преследование коррупционных преступлений, международные эксперты, специализированные по антикоррупционным вопросам, официальные лица OECD, а также представители правоохранительных органов нашей страны, в целом, свыше 70 участников.

Выступивший на мероприятии заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев отметил актуальность в глобальном масштабе феномена коррупции, а также растущую значимость сотрудничества с международными партнерами в борьбе с коррупцией, подчеркнул, что OECD является одной из передовых структур в борьбе со взяточничеством, коррупцией и аналогичными негативными явлениями. Начальник главного управления отметил, что организация внесла важный вклад в антикоррупционные реформы, осуществляемые Антикоррупционной сетью в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии.

Кямран Алиев предоставил участникам мероприятия подробную информацию о том, что борьба с коррупцией в нашей стране составляет одну из приоритетных направлений государственной политики, а также об осуществлении в этой области широкомасштабных реформ, характеризующихся комплексным применением предупредительных, карательных и просветительских мер, опирающихся на решительную политическую волю Президента Ильхама Алиева.

Коснувшись взаимных связей между Азербайджаном и Антикоррупционной сетью OECD, Кямран Алиев отметил, что Азербайджанская Республика сотрудничает с Сетью с 2003 года в рамках Стамбульского антикоррупционного плана действий, подчеркнул, что наша республика успешно завершила три мониторинговых этапа и является одной из первых стран, прошедших на IV мониторинговый раунд. Заместитель генерального прокурора напомнил, что в ходе прошедших в сентябре текущего года в Париже встреч с большим успехом был принят отчет по развитию в связи с положением исполнения рекомендаций, предусмотренных в отчете по Азербайджану, принятом в рамках IV мониторингового раунда, довел до внимания, что привлечение сотрудников главного управления в качестве экспертов к мониторинговому процессу нескольких стран в рамках Стамбульского антикоррупционного плана действий является важным достижением.

Секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Кямал Джафаров в своем выступлении проинформировал о государственных программах по борьбе с коррупцией и их эффективном исполнении, об успешной деятельности центров «ASAN xidmət», созданных по инициативе Президента Ильхама Алиева, плодотворной работе правоохранительных органов в этой области, а также в связи с активным участием в законодательных и международных инициативах, отвечающих международным стандартам и др. Он отметил, что государственными органами выполнены 80 процентов мероприятий, предусмотренных в Национальном плане действий на 2016-2018 годы по поощрению открытого правительства, а также то, что Национальный план действий впервые в Азербайджане и регионе был оценен в электронной форме.

Менеджер Антикоррупционной сети по Восточной Европе и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития Ольга Савран и председатель Правоохранительной сети этой структуры Анка Юрма отметили, что эта встреча является важной платформой для обмена передовым опытом, приобретенным в области расследования коррупционных преступлений, конфискации доходов, приобретенных преступным путем, восстановления имущества и независимости прокуроров. Кроме того, было отмечено, что это мероприятие внесет важный вклад в развитие взаимного сотрудничества между участниками, было подчеркнуто, что Азербайджан является страной, отличающейся активным участием в деятельности Сети. Было отмечено, что проведение этого важного мероприятия является наглядным свидетельством приверженности Азербайджанской Республики делу борьбы против коррупции и подобных явлений, была выражена признательность правительству Азербайджана за организацию на высоком уровне конференции.

После выступлений международное мероприятие продолжило работу докладами и обсуждениями.

На встрече, которая продлится до 27 октября, предусмотрено проведение экспертами презентаций, а также двусторонних встреч с представителями ряда стран по вопросам сотрудничества и ситуации по выполнению запросов, связанных со взаимной правовой помощью по уголовным делам, по которым проводится предварительное расследование со стороны главного управления, по исследованиям, проводимым по различным аспектам борьбы с коррупцией, проблемам, возникающим на практике и путям их решения. Кроме того, планируется знакомство участников мероприятия с деятельностью центров «ASAN xodmət», выступающих образцовой моделью эффективных механизмов в этой сфере, а также играющих важную роль в предотвращении коррупции.