В Баку начала работу международная научная конференция «Актуальные проблемы современного востоковедения» ВИДЕО

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

16 октября при совместной организации Президиума Национальной Академии наук Азербайджана, Института востоковедения имени академика З.М.Буньятова НАНА и Национального музея истории Азербайджана НАНА начала работу международная научная конференция «Актуальные проблемы современного востоковедения» («Буньятовские чтения»), посвященная памяти действительного члена НАНА, Героя Советского Союза Зии Буньятова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, первым делом участники конференции посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зии Буньятова на Аллее почетного захоронения.

Церемония открытия конференции состоялась в основном здании НАНА.

Открыв мероприятие вступительным словом, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли рассказал об общественой и научной деятельности Зии Буньятова. Он говорил о фундаментальных исследованиях ученого, охватывающих различные периоды нашей истории, его деятельности в сфере изучения и перевода средневековых источников, вкладе в развитие исторической науки в республике и заслугах в деле формирования нового поколения историков-арабистов.

С основным докладом на пленарном заседании выступила директор Института востоковедения имени академика З.М.Буньятова НАНА, академик Говхар Бахшалиева.

В докладе «Жизнь, которая обрела бессмертие», посвященном жизни и творчеству академика Зии Буньятова, говорилось о заслугах и богатом научном наследии академика Зии Буньятова. Директор института отметила, что академик был известен в мире как видный специалист по истории средневекового Востока и арабского халифата, Азербайджана, Кавказа и Средней Азии, пользовался уважением среди научной общественности и широкой читательской аудитории.

Сказав, что в многочисленных трудах ученого, затрагивающих различные сферы востоковедения, были исследованы общественно-политическая жизнь, экономика и культура не только Азербайджана, но и всего мусульманского мира в средние века, Говхар Бахшалиева отметила, что все труды академика основываются на глубоком и точном анализе первоисточников, а изученные им вопросы отличаются высоким профессионализмом и оригинальностью.

Затем выступил директор Института мировой литературы имени А.М.Горького Российской академии наук (РАН), академик Александр Куделин, который поделился своим мнением о научном наследии, жизни и личности академика Зии Буньятова.

В своем выступлении академик-секретарь Отделения общественных наук НАНА, академик Наргиз Ахундова рассказала о больших заслугах видного ученого. Она отметила, что ученый, отличавшийся своей инициативной деятельностью, занял достойное место в мировой востоковедческой науке.

На конференции выступили директор Института восточных рукописей РАН, профессор Ирина Попова, профессор Университета имени Неджметтина Эрбакана (Турция) Ахмет Ташгын, директор Национального музея истории Азербайджана НАНА, академик Наиля Велиханлы и другие.

На мероприятии также был подписан Меморандум о научном сотрудничестве между Институтом востоковедения имени академика З.М.Буньятова НАНА, Институтом востоковедения Грузии (Государственным университетом Ильи), Институтом восточных рукописей РАН и Институтом мировой литературы имени А.М.Горького РАН.

Далее конференция продолжила работу в Институте востоковедения имени академика З.М.Буньятова НАНА и Национальном музее истории Азербайджана НАНА в девяти секциях, охватывающих такие темы, как историография и источниковедение истории древнего и средневекового Востока, общественные и политические процессы, происходящие в странах Востока в современный период, вопросы общественной, философской и религиозной мысли восточных народов, проблемы исследования литературы народов Востока, изучения языков народов Востока и т.д.. Секции проходят на азербайджанском и русском языках.

В двухдневной конференции принимают участие около 250 ученых из различных стран мира, в том числе России, Турции, Грузии, Узбекистана и т.д.