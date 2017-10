В Баку начала работу международная сейсмологическая конференция-семинар

Баку, 23 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

23 октября в Баку начала работу международная конференция-семинар на тему «Обучение системам сетевого управления и аналитическим инструментам по сейсмологии», организованная Республиканским центром сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии со вступительной речью президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что на международной конференции-семинаре, проводимой при поддержке Национальной лаборатории Лоуренса Ливерморa, Министерства энергетики США и Научно-технологического центра Украины (НТЦУ), принимают участие сейсмологи и эксперты более чем из 20 стран. Было отмечено, что зарождение геофизики в Азербайджане берет начало в 50-х годах XX века, и за прошедший период эта наука прошла большой путь развития. По словам президента НАНА, в настоящее время изучение сейсмичности Каспийского моря является основным вопросом, стоящим перед сейсмологами. Он отметил, что для измерения сейсмичности Каспии уже куплены донные сейсмографы. «Установка донных сейсмографов позволит получить новые данные в связи со сложившейся сейсмической ситуацией на Каспии. Кроме того, я думаю, что для проведения совместных исследований сейсмологи должны тесно сотрудничать с физиками, математиками и специалистами других сфер. Проблемой землетрясений занимаются даже биологи, и налаживание связей с ними также может привести к развитию прекрасных научных успехов в этой отрасли. В Азербайджане развитие сейсмологии находится под постоянным вниманием государства. Так, изучен режим сейсмичности страны и очагов землетрясений, установлены геолого-тектонические границы земной коры. Это стало возможным в результате анализа сейсмических данных», - добавил академик.

Президент НАНА также пожелал успехов участникам мероприятия.

В свою очередь, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Фаик Тагизаде отметил, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) тесно сотрудничает с НАНА в области сейсмологии, которая важна для МЧС. По его словам, ведомство провело важную работу по устранению последствий произошедших в 2012-2013 годах сильных землетрясений. Ф.Тагизаде также отметил, что МЧС и НАНА проводят совместную работу по созданию «Атласа рисков», и одним из важных направлений этого издания станет сейсмология. По словам замминистра, при создании в стране инфраструктуры необходимо серьезное изучение сейсмологического риска, и поэтому нецелесообразно вкладывать инвестиции в крупные инфраструктурные проекты на подверженных риску территориях.

В своем выступлении генеральный директор РЦСС Гурбан Етирмишли отметил, что в настоящее время сейсмичность в стране находится на фоновом уровне. По его словам, в этом году большинство подземных толчков не ощущались, ввиду того, что произошли на глубине. «Сегодня нет такого региона, где наблюдается сильная сейсмоактивность, и ожидается сильное разрушительное землетрясение. Ранее проведенные исследования свидетельствуют об этом. И в ближайшие дни также не ожидается мощных подземных толчков, в результате которых могут образованы большие трещины», - отметил Г.Етирмишли.

В ходе конференции-семинара будут обсуждены следующие темы: средства управления данными сейсмической волны, разработанные объединенными исследовательскими Институтами по сейсмологии (IRIS), the ObsPy Phyton - инструментарий для сейсмологии, the SeisComp3 - инструмент сбора и обработки данных, the ILoc - инструмент определения местоположения сейсмических событий.

Международная сейсмологическая конференция-семинар завершит работу 27 октября.