В Баку обсудили консолидацию и единство народов как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира ВИДЕО

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

12 октября в Баку состоялась международная конференция «Консолидация и единство народов как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано азербайджанским представительством Международного союза «Наследники Победы», Организацией ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта. В конференции участвовали представители государственных структур и общественных организаций из Азербайджана, России, Казахстана, Беларуси, Украины, Грузии, Латвии, Дании, Болгарии и других стран, депутаты Милли Меджлиса, ветераны и общественные деятели.

Заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики, полковник Джалил Халилов отметил, что на конференции присутствуют представители 19 стран из 27 стран-членов Международного союза «Наследники Победы». Он сказал, что это мероприятие имеет важное значение в плане ознакомления подрастающего поколения с историей без искажений. «Неслучайно, что эта конференция проводится в Баку. Азербайджан внес большой вклад в достижение победы над фашизмом во Второй мировой войне. Наш народ участвовал в этой войне всем своим потенциалом. Роль бакинской нефти в победе как исторический факт всем известна. Весь Азербайджан работал, руководствуясь девизом «Все для фронта, все для победы», проявил настоящий образец самоотверженности», - сказал он, добавив, что азербайджанский народ всегда верен единству народов, благодаря которому и была достигнута Победа.

Заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана Арастун Мехдиев отметил важность и актуальность обсуждаемой темы. Говоря о вкладе Азербайджана в победу, он напомнил, что в годы войны страна снабжала фронт топливом, которое сыграло важную роль в достижении победы. «Мы отправляли на фронт не только нефтепродукты. Более семьсот тысяч наших соотечественников, наравне с представителями других республик Советского Союза, мужественно и самоотверженно сражались на полях Великой Отечественной войны. Примерно половина из них не вернулись домой. Замечу, что в то время общая численность населения Азербайджана составляла всего три миллиона четыреста тысяч человек. То есть с оружием в руках воевал почти каждый пятый житель нашей республики», - сказал Арастун Мехдиев.

Представитель Администрации Президента подчеркнул, что в Азербайджане помнят и свято чтят память героев, погибших во имя Победы, с глубоким уважением относятся к участникам войны и членам их семей. «По инициативе Гейдара Алиева в нашей стране ежегодно на высоком официальном уровне отмечается праздник День Победы. Общенациональный лидер считал ветеранов войны золотым фондом нашего народа», - отметил Арастун Мехдиев, добавив, что и сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева забота о ветеранах остается одним из приоритетных направлений государственной политики, реализуются меры социальной поддержки участников войны.

Как отметил заместитель заведующего отделом общественно-политических вопросов, до сих пор есть государства, которые распространяют нацистскую идеологию. «В настоящее время в Армении идет процесс героизации военных преступников. Там установлен памятник пособнику нацистского режима Гарегину Нжде, от рук которого погибли тысячи невинных людей. Кстати, в церемонии открытия участвовал президент этой страны. О Нжде снят фильм, издана книга. В честь него изготовлены серебряные и позолоченные монеты. Одним словом, создатель Армянского легиона СС стал национальным героем», - подчеркнул он.

Арастун Мехдиев сказал, что сегодня наследники армянского фашизма, возродив нацистскую идеологию, навязали Азербайджану войну. И на протяжении более двадцати пяти лет Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов находятся под армянской оккупацией. В результате этнических чисток как в самой Армении, так и на захваченных территориях, более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Жертвами этого конфликта стали и ветераны Великой Отечественной войны, люди, которые освободили мир от коричневой чумы, а также члены их семей. «Идея национального превосходства и захватническая политика Армении угрожает безопасности не только нашего региона, но и осложняет борьбу с экстремизмом и национализмом во всем мире. Лишь объединившись, усилив информационно-просветительскую деятельность и пропагандистскую работу, можно разоблачить носителей фашистской идеологии и добиться положительных перемен. И в этом вопросе у нас должна быть четкая и решительная позиция», - подытожил он.

Заместитель председателя Исполкома - Исполнительного секретаря СНГ Канысбек Жусупбеков сказал, что Победа на Великой Отечественной войне является важным фактором, объединяющим народы. Он подчеркнул необходимость просвещения и информирования подрастающего поколения. По его словам, только так можно предотвратить фальсификацию и искажение исторических фактов, связанных с великой Победой народов в этой кровавой войне.

Вице-президент Международного союза "Наследники Победы" Альфред Гапоненко отметил исторический вклад Азербайджана в победе над фашизмом, подчеркнув, что сотни тысяч азербайджанцев сражались плечом к плечу с представителями других народов. "Мы это очень высоко ценим, и это укрепило наши дружеские и братские связи", - сказал он. Он также заметил, что необходимо вести борьбу и с теми, кто ставит под сомнение борьбу наших отцов. Альфред Гапоненко выразил уверенность, что эта конференция внесет вклад в развитие сотрудничества между нашими странами.

На конференции выступили также депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Российского информационно-культурного центра Валентин Денисов, заместитель директора Института истории НАНА Джаби Бахрамов, ветеран Второй мировой войны Александр Гритченко, бывший министр нефтяной промышленности Камиль Акимов, а также исследователи, ветераны войны, которые затронули различные аспекты истории Второй мировой войны. Выступившие отметили огромную роль бакинской нефти в достижении Победы над фашизмом. На конференции было отмечено, что в настоящее время необходимо вести борьбу и с неофашизмом, который пропагандируется в некоторых странах. В частности, в Армении героизируются нацисты, враги государства, воевавшие на стороне фашистов против народов Советского Союза. Было отмечено, что все страны должны выступить против таких шагов Армении.

Итоги международной конференции подвели председатель Республиканской организации ветеранов, генерал-полковник в отставке Тофиг Агагусейнов и генерал-лейтенант Альфред Гапоненко.

В завершение было принято обращение участников бакинской конференции «Консолидация и единство народов как основной фактор в победе над фашизмом и сохранении мира».