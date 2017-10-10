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    КУЛЬТУРА


    В Баку откроется фотовыставка «Открой для себя Азербайджан»

    10.10.2017 [17:50]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    В бакинской галерее «Art Tower» 12 октября состоится открытие фотовыставки «Azərbaycanı kəşf et» («Открой для себя Азербайджан»).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ организаторы экспозиции, основная цель фотовыставки - показать наиболее интересные работы фотографов-пейзажистов, продемонстрировать красоту природы Азербайджана, повысить интерес к туристическому потенциалу регионов и привлечь внимание к пейзажной фотографии как жанру этого искусства.

    На фотографиях можно будет увидеть самые живописные уголки Азербайджана. На фотовыставке будут представлены различные ландшафты Азербайджана - от пустынь до альпийских лугов и высокогорья. Экспозиция выставки делает акцент на труднодоступные места, куда сложно дойти даже хорошо тренированным спортсменам. Вошедшие в экспозицию фотоработы создают потрясающую трансформацию фотографий в живописные полотна. Основной задачей выставки является погружение зрителя в великолепную атмосферу многогранной природы Азербайджана.

    Куратором выставки выступает Рустам Гусейнов, а координатором проекта является Сабина Наджафова.

    Выставка организована Министерством культуры и туризма Азербайджана, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и НПО «Arts Council Azerbaijan».

    AZERTAG.AZ :В Баку откроется фотовыставка «Открой для себя Азербайджан»
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