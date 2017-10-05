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    КУЛЬТУРА


    В Баку откроется выставка «Ноль»

    05.10.2017 [16:18]

    Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

    Пространство современного искусства YARAT в рамках проекта ARTIM LAB 5 октября представляет однодневную выставку «Ноль», куратором которой является художник Фаиг Ахмед.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в центре, участниками выставки являются Шахназ Агаева, Хатэм Ализаде, Моуса Бейзаде, Этибар Исмайлов, Айдан Мирзаева, Гафар Рзаев, Агиль Таирли и Илаха Халыгова.

    Число 0 не является ни положительным, ни отрицательным. Ноль может означать как начало, так и конец. Ноль – это одновременно все и ничто. Представленный в ARTIM LAB 24-часовой проект «Ноль» является результатом мастер-классов художника Фаига Ахмеда.

    В процессе работы художники попытались проникнуться состоянием пустоты и полноты, и, отдалившись от себя, попытались одновременно приблизиться к пониманию собственной сути. Семинар рассматривает творческий процесс в рамках ожиданий и взаимоотношений художника и аудитории, пребывающих каждый в своей реальности. Семинар возвращает нас к экзистенциальным вопросам, а для его участников это была попытка вырваться из производственного круговорота и приостановить его на короткое время, отказываясь от давления индивидуалисткой культуры и стандартов конкурентоспособности, которые диктует рынок искусства.

    Этот 24-часовой ARTIM LAB-проект представляет собой эксперимент и попытку ответить на вопрос – как художнику прийти к единению с обществом самым простым и в то же время самым великим путем.

    AZERTAG.AZ :В Баку откроется выставка «Ноль»
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