В Баку откроется выставка «Ноль»

Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

Пространство современного искусства YARAT в рамках проекта ARTIM LAB 5 октября представляет однодневную выставку «Ноль», куратором которой является художник Фаиг Ахмед.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в центре, участниками выставки являются Шахназ Агаева, Хатэм Ализаде, Моуса Бейзаде, Этибар Исмайлов, Айдан Мирзаева, Гафар Рзаев, Агиль Таирли и Илаха Халыгова.

Число 0 не является ни положительным, ни отрицательным. Ноль может означать как начало, так и конец. Ноль – это одновременно все и ничто. Представленный в ARTIM LAB 24-часовой проект «Ноль» является результатом мастер-классов художника Фаига Ахмеда.

В процессе работы художники попытались проникнуться состоянием пустоты и полноты, и, отдалившись от себя, попытались одновременно приблизиться к пониманию собственной сути. Семинар рассматривает творческий процесс в рамках ожиданий и взаимоотношений художника и аудитории, пребывающих каждый в своей реальности. Семинар возвращает нас к экзистенциальным вопросам, а для его участников это была попытка вырваться из производственного круговорота и приостановить его на короткое время, отказываясь от давления индивидуалисткой культуры и стандартов конкурентоспособности, которые диктует рынок искусства.

Этот 24-часовой ARTIM LAB-проект представляет собой эксперимент и попытку ответить на вопрос – как художнику прийти к единению с обществом самым простым и в то же время самым великим путем.