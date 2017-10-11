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    КУЛЬТУРА


    В Баку открылась VI Международная выставка «От отходов к искусству»

    11.10.2017 [11:25]

    Баку, 11 октября, Джейхун Алышев, АЗЕРТАДЖ

    10 октября в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» состоялось открытие VI Международной выставки «От отходов к искусству».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выставка реализована по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при организационной поддержке ОАО «Темиз шехер», Общественного объединения IDEA, Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и галереи искусств «Q Gallery».

    Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов, председатель ОАО «Темиз шехер» Этибар Аббасов, начальник Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекперов, а также принявшие участие в мероприятии деятели культуры и искусства ознакомились с выставкой.

    На выставке, в экспозицию которой вошли произведения, выполненные из бытовых отходов и ненужных вещей, представлены работы 25 мастеров из девяти стран. В целом, на протяжении шести лет в выставке «От отходов к искусству» приняло участие около 140 участников из 36 стран мира.

    Основная цель выставки - привить населению понимание важности сохранения окружающей среды в чистоте, отучить от привычки, не задумываясь, выбрасывать ненужные вещи в мусорные баки. Считающиеся ненужными вещи и отходы получили «вторую жизнь» в умелых руках.

    На церемонии открытия были продемонстрированы видеокадры по случаю 6-летия выставки. Сегодня в Баку отходы повторно используются как сырье. Также в результате сожжения отходов добывается энергия. Выставка «От отходов к искусству» наглядно демонстрирует, что отходы это не куча ненужных вещей, из них при желании можно создать произведения искусства.

    Напомним, что выставка «От отходов к искусству» с 2010 года реализуется по инициативе Фонда Гейдара Алиева в рамках пилотного проекта «Темиз Гала», выполняемого ОАО «Темиз шехер». В рамках проекта для жителей поселка проводятся различные информационные мероприятия, связанные с управлением отходов. С 2015 года в поселке Гала действует музей «От отходов к искусству». Здесь посетители могут ознакомиться с различными работами, изготовленными из отходов.

    VI Международная выставка «От отходов к искусству» продлится до 15 октября.

    AZERTAG.AZ :В Баку открылась VI Международная выставка «От отходов к искусству»
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