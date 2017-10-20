В Баку открылась выставка грузинских художников

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

20 октября в Бакинском Центре искусств "Yeni Gallery" состоялось открытие выставки современного искусства "Встреча" грузинских художников Лии Швелидзе и Мамуки Цецхладзе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на выставке, организованной Бакинским Центром искусств "Yeni Gallery" и арт консалдинговой группой "HəArt" , широкой публике были представлены работы художников, созданные за последние пять лет.

Выступивший на открытии секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов сказал, что эта выставка еще раз подчеркивает дружеские отношения между азербайджанским и грузинским народами. «Искусство и культура сближают и укрепляют дружбу двух народов», - сказал он. От имени Союза художников Азербайджана А.Ибрагимов поздравил Лию Швелидзе и Мамуку Цецхладзе с открытием выставки, пожелал им успехов и выразил надежду на то, что представленные работы вызовут большой интерес у ценителей искусства.

Директор Бакинского Центра искусств "Yeni Gallery" Рафаэль Гюльмаммедли сказал, что Л.Швелидзе и М.Цецхеладзе не в первый раз проводят свои выставки в нашей стране. Впервые работы М.Цецхеладзе были продемонстрированы именно в Баку в начале 1990-х годов, когда здесь проходила крупная выставка грузинских художников.

Отметим, что Лия Швелидзе является выпускницей Тбилисской государственной академии искусств. Она принимала участие в различных выставках как в Азербайджане, так и других странах.

Мамука Цецхладзе окончил Академию художеств Грузии. Его работы хранятся в коллекциях самых известных музеев, выставки картин художника проводились в Азербайджане, Венгрии, Германии, Франции, Италии и других странах.

Выставка "Встреча" продлится до 30 октября.