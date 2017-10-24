В Баку отмечен День ООН и 25-летие отношений ООН-Азербайджан

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Представительство Организации Объединенных Наций в Азербайджане устроило прием в честь 72-летия организации, Дня ООН и 25-летия установления отношений между ООН и Азербайджаном. В рамках приема была представлена фотовыставка, посвященная отношениям ООН-Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в начале мероприятия прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане и резидент-представитель Программы развития ООН Гулам Исагзаи напомнил, что организация была создана 72 года назад ратифицированием странами-членами Хартии ООН. Отметив, что сегодня также отмечается 25-летие установления отношений между ООН и Азербайджаном, Г.Исагзаи сказал, что в связи с этим издана специальная книга. Азербайджан оказывает большую поддержку ООН в проведении миротворческих операций, различных мероприятий организации.

Заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев сказал, что принятие Азербайджана в члены ООН было таким же грандиозным событием, как и восстановление независимости нашей страны. Азербайджан стремился развивать и расширять отношения с ООН, показал себя на международной арене как верный и надежный союзник. Поблагодарив ООН за оказываемую в течение этих лет поддержку Азербайджану, Махмуд Мамедгулиев отметил, что наша страна активно участвует в принятии важных резолюций в гуманитарной сфере и по правам человека. Заместитель министра добавил, что Азербайджан за короткое время был избран членом Совета Безопасности ООН, Комиссии по правам человека и других важных структур.

Затем было показано видеообращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Мероприятие продолжилось концертной программой.