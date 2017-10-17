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    КУЛЬТУРА


    В Баку показали фильм про известного французского космонавта

    17.10.2017 [21:21]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Сегодня в рамках проходящего в Баку с 16 по 19 октября проекта «Кино для социальных перемен» в кинозале Landmark состоялся показ документальной ленты «Тома Песке, специальный корреспондент в космосе», посвященной известному французскому космонавту.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Тома Песке стартовал 17 ноября 2016 года в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-03» и бортинженера экипажа Международной космической станции. Вернулся на Землю 2 июня 2017 года. Продолжительность его космического полета составила 196 суток 17 часов 50 минут 25 сек. Совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 32 минуты. Является самым молодым астронавтом Европейского космического агентства (ЕКА).

    После просмотра фильма состоялась дискуссия.

    AZERTAG.AZ :В Баку показали фильм про известного французского космонавта
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    В Баку показали фильм про известного французского космонавта