В Баку проходит 78-е заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

С 18 по 20 октября в Баку проходит 78-е заседание Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном азербайджанской стороной, приняли участие делегации пограничных служб Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркменистана, Координационной службы СКПВ, Исполнительного комитета СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Координационного совета международного союза общественных объединений ветеранов пограничной службы.

18 октября Президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участвующих в заседании руководителей делегаций. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил удовлетворение проведением в Баку очередного заседания Совета командующих пограничными войсками государств-участников СНГ, отметил необходимость пограничной безопасности для нашей страны и значение международного пограничного сотрудничества.

Перед началом заседания руководители делегаций в Аллее почетного захоронения возложили венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.

Затем участники мероприятия посетили Шехидляр хиябаны, почтили память погибших за независимость Азербайджана.

Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики в качестве наблюдателя принимает участие в заседаниях СКПВ, начавшего деятельность с 1992 года и координирующего вопросы сотрудничества в области обеспечения пограничной безопасности среди стран-членов Содружества независимых государств.

40-е заседание Совета командующих пограничными войсками прошло в городе Баку в 2001, 60-е – в 2008 и 70-е – в 2013 году.

Выступивший на открытии 78-го заседания Совета командующих пограничными войсками помощник Президента Азербайджанской Республики по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров, отметил, что надежная охрана государственных границ является одним из условий борьбы против международного терроризма, сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконной миграции, контрабандой компонентов оружия массового уничтожения и наркотических средств и международной безопасности, подчеркнул, что Азербайджанская Республика придает особое значение вопросам пограничной безопасности.

На заседании состоялся обмен мнениями о ситуации на границах государств-участников СНГ, были рассмотрены итоги служебно-боевой деятельности на 2017 год и запланированные операции на 2018 год, нынешняя ситуация пограничного сотрудничества в рамках СНГ и перспективы развития, обсужден План деятельности на 2018 год.

Кроме того, состоялись двусторонние встречи между соответствующими делегациями, обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках мероприятия делегации ознакомились с деятельностью структурных подразделений Государственной пограничной службы.