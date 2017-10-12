В Баку проходит Международный нефтяной саммит ОБНОВЛЕНО 2 ВИДЕО

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

12 октября в Баку начал работу двухдневный международный нефтяной саммит, организованный Глобальным международным ценовым агентством Argus при поддержке генерального партнера – Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава Argus Media в России, странах СНГ и Балтии Вячеслав Мищенко сказал, что проводимый впервые этой компанией в Баку нефтяной саммит вызвал большой интерес, поэтому будет рассмотрен вопрос превращения этой площадки в постоянную.

Выступивший на саммите президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев выразил уверенность, что саммит внесет вклад в региональное энергетическое сотрудничество. Р.Абдуллаев, говоря об истории развития нефтяной промышленности в Азербайджане, сказал, что подписанный в 1994 году «Контракт века» заложил основу новой эры нефтяной промышленности страны. Напомнив о том, что 14 сентября нынешнего года на более выгодных условиях был подписан Контракт нового века, он сказал, что этот документ демонстрирует экономическую мощь страны. Про словам руководителя SOCAR запасы нефти на блоке месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» в настоящее время оцениваются в более 550 миллионов тонн. Напомнив о реализуемых Азербайджаном транснациональных энергетических проектах – TAP, TANAP, Южный газовый коридор, Ровнаг Абдуллаев заявил, что Азербайджан известен всему миру как надежный экспортер энергоносителей. Он также рассказал о деятельности дочерних компаний SOCAR, осуществляемых за рубежом проектах, коснулся деятельности SOCAR в развитии ненефтяного сектора экономики страны, предоставил информацию о строящемся Карбамидном заводе. Говоря о планах стратегического развития SOCAR, Ровнаг Абдуллаев выделил расширение деятельности компании на зарубежном рынке, реализацию инвестиционной программы и установление плодотворных экономических связей.

Региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонс в своем выступлении заявил, что нет места лучше, чем Баку для проведения энергетических саммитов. Он назвал три главных фактора, которые позволяют успешно работать компании BP в Азербайджане. Это - наличие больших запасов углеводородов, географическое расположение и наличие развитой транспортной инфраструктуры. Напомнив о подписанном 14 сентября нынешнего года скорректированном и заново составленном Соглашении по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений «Азери», «Чыраг» и глубинной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря, Гэри Джонс заявил, что этот документ позволит Азербайджану добывать нефть на протяжении еще многих лет. Выразив желание компании продолжать и дальше работать в Азербайджане, Гэри Джонс сказал, что ВР, как оператор «Азери-Чыраг-Гюнешли» инвестировал в Азербайджан более 67 миллиардов долларов США.

Выступивший на саммите председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов сказал, что развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений экономической политики в Азербайджане. Он рассказал о существующей железнодорожной инфраструктуре и осуществляемых транспортных проектах, создаваемых международных транспортных коридорах. Джавид Гурбанов сообщил о полной готовности к эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоится в конце октября. Руководитель железных дорог Азербайджана сообщил также о том, что в конце ноября начнутся грузовые перевозки по новой дороге Астара (Азербайджан)-Астара (Иран), которая является составной частью Международного транспортного коридора «Север-Юг».

Заместитель министра энергетики Натиг Аббасов рассказал об энергетической политике страны, напомнил, что Азербайджан является участником Венского соглашения ОПЕК+ и выполняет все принятые на себя обязательства. С января наблюдается тенденция роста цен на нефть, что говорит об эффективности Венского соглашения, заявил замминистра и выразил готовность страны и дальше участвовать в мерах, направленных на стабилизацию цен.

На саммите об энергетической политике своих стран рассказали также заместитель министра энергетики Грузии Ромео Микаутадзе, председатель «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов и другие выступившие.

Саммит продолжает работу в различных сессиях, на которых обсуждаются такие темы, как «Рынок нефти и нефтепродуктов Каспийского региона», «Перспективные направления экспорта нефти в Каспийском регионе», «Динамика развития рынков нефти и нефтепродуктов стран Каспийского региона», «Транспортно-логистическая инфраструктура Каспийского региона», «Тенденции развития железнодорожных перевозок в Азербайджане», «Трансконтинентальные железнодорожные коридоры – новые возможности в Каспийском регионе», «Железнодорожные перевозки наливных грузов в Каспийском регионе», «Состояние и перспективы развития транспортной инфраструктуры Азербайджана», «Нефтепереработка в Каспийском регионе», «Текущее состояние и перспективы развития мини-НПЗ Каспийского региона», «Морские перевозки в Каспийском регионе», «Транспортный потенциал нефти и нефтепродуктов Азербайджанского Каспийского морского пароходства», «Химическая промышленность Азербайджана: производство, транспортировка, продажа», «Рынок нефтехимии сопредельных государств», «Газотранспортные проекты Каспийского региона», «Развитие газовых коридоров Каспийского региона – «Южный газовый коридор» и др.