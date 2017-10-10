Баку, 10 октября, Лачин Султанова, АЗЕРТАДЖ

В Баку проходит VII Международная конференция Caspian Air Cargo Summit 2017, на которую собрались ключевые менеджеры и руководители известных мировых компаний для обсуждения путей развития грузовой отрасли и определения наиболее перспективных сфер рынка.

В работе конференции принимают участие более 200 делегатов, которые обсуждают текущие тенденции и прогнозы быстро меняющейся деловой среды.

Директор организации Euroavia International Ларс-Гуннар Комен высоко оценил гостеприимство Азербайджана, сказал, что эта площадка – потрясающее место для проведения деловых связей в сфере авиаперевозок. Он сообщил о том, что на конференции собралось рекордное количество представителей из 40 стран. Говоря о необходимости развития грузоперевозок по всему миру, он заявил, что Баку остается ведущим хабом по грузоперевозкам.

Выступивший на конференции президент ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) Джахангир Аскеров сказал, что азербайджанская авиация является одной из важных сфер ненефтяного сектора страны. «В результате внимания и заботы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева достигнуты большие успехи в области гражданской авиации. В настоящее время в гражданской авиации используются такие авиалайнеры как Boeing 747, Boeing 787, Boeing 767, Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190. Мы уже подписали соглашение о закупке 10 современных Boeing 737 MAX, которые начнем эксплуатировать уже в 2018 году», - сказал Джахангир Аскеров.

Рассказав о существовании на территории Азербайджана 6 международных аэропортов, глава AZAL сказал, что каждый из них способен принимать авиалайнеры любого типа.

Предоставив информацию о грузовой авиации страны, Джахангир Аскеров сказал: «Авиакомпания Silk Way эксплуатирует 10 единиц самолетов Boeing 747, 5 из них - типа Boeing 747-8 F. Сегодня Silk Way осуществляет полеты в 60 стран, в том числе 37 регулярных направлений. Только за последний год открыто 11 новых направлений. Это Япония, Малайзия, Сингапур, Бангладеш, Кувейт, Саудовская Аравия, а также маршрут Гонконг-Чикаго над Тихим океаном».

Президент AZAL сообщил о том, что до конца нынешнего года будет подписано соглашение о закупке 4 единиц Boeing 787 Dreamliner и 2 единиц Boeing 747-8 F.

«Международный аэропорт Гейдар Алиев, ставший большим логистическим хабом, играет важную роль в осуществлении проекта «Великий шелковый путь», - заявил Джахангир Аскеров.

Напомнив о том, что в Азербайджане утвержден проект «Стратегической дорожной карты», рассчитанный на период до 2020 года, президент AZAL сказал, что гражданская авиация уже выполнила 80 процентов работ, предусмотренных этим стратегическим документом.

Говоря о будущих планах Джахангир Аскеров выразил уверенность, что на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев будет создана Свободная экономическая зона.

О развитии авиакомпании Silk Way рассказал ее президент Заур Ахундов. Он сказал, что в последнее время сфера влияния Silk Way на основных рынках возросла благодаря самолетам Boeing 747. Их в парке авиакомпании более 10 единиц. Еженедельная маршрутная сеть всех грузовых самолетов состоит из более чем 40 пунктов назначения. За 8 месяцев 2017 года осуществлена перевозка 220 тысяч тонн грузов за счет 2200 вылетов.

Напомнив о проведенных в Баку крупных международных мероприятий, Заур Ахундов сообщил, что высокие объемы перевозок были осуществлены в период проведения Первых европейских игр, Игр исламской солидарности, этапов Гран-при Азербайджана Формулы-1 и т. д. «В настоящее время мы видим, что растущие объемы авиаперевозок включают фармацевтические препараты, скоропортящиеся товары, почту, товары электронной коммерции, высокотехнологичное оборудование и электронику», - сказал он.

Тесное сотрудничество с компаниями Cargolux, SW Italy и Sky Gates Russia Airlines на протяжении 2016 и 2017 годов позволило Silk Way сделать качественный рывок в своем развитии. Расширение сотрудничества с существующими клиентами и в то же время привлечение новых клиентов является целью всей группы, которая совсем недавно была достигнута, сказал Заур Ахундов. Он заявил, что Международный аэропорт Гейдар Алиев превращается в межконтинентальный хаб, который будет осуществлять межконтинентальные грузоперевозки.

Выступившие на конференции региональный директор по маркетингу грузовых перевозок фирмы Boeing Томас Крабтри, генеральный секретарь Международной ассоциации воздушных грузовых перевозок (TIACA) Владимир Зубков, исполнительный директор малазийской компании MAB Kargo Ахмад Лукман Мохд Азми, вице-президент Группы компаний «Волга-Днепр» по стратегическому управлению Татьяна Арсланова говорили о развитии грузовой отрасли, возможностях и перспективах международных авиаперевозок.