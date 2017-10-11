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    В Баку проходит германо-азербайджанский бизнес-форум ВИДЕО

    11.10.2017 [14:53]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    11 октября в Баку проходит германо-азербайджанский бизнес-форум. Мероприятие проходит при поддержке Германо-Азербайджанской торгово-промышленной палаты, Германского комитета по экономическим связям Восточной Европы и Германского экономического общества Восточной Европы.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, основные темы форума – финансовая, промышленная, транспортная и логистическая области. Цель – обеспечить германские и азербайджанские компании бизнес-платформой, обсудить существующие возможности для их делового сотрудничества, создать условия для представления проектов и предложений.

    Председатель правления Германо-Азербайджанской торгово-промышленной палаты Фалко Хайдрих рассказал об активных и успешных связях сотрудничества между нашими странами, отметил, что нынешний бизнес-форум является хорошей платформой для укрепления сотрудничества.

    Председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев проинформировал о реформах, осуществляемых в последние годы в нашей стране в таможенной сфере, подчеркнул, что комитет всегда открыт новым предложениям и мнениям.

    Заместитель министра экономики Сахил Бабаев отметил, что тесное и долгосрочное сотрудничество между министерством и Германо-Азербайджанской торгово-промышленной палатой укрепляется посредством подобных мероприятий. Подчеркнув наличие большого потенциала для торговых связей между Азербайджаном и Германией, С.Бабаев отметил значение развития сотрудничества между нашими странами вложением инвестиций в сферы промышленности, транспорта, логистики и энергетики.

    Заместитель руководителя миссии посольства Федеративной Республики Германия Тереза Шонфельд особо подчеркнула вклад визита Президента Ильхама Алиева в Берлин в июне прошлого года в укрепление бизнес-связей между двумя странами.

    AZERTAG.AZ :В Баку проходит германо-азербайджанский бизнес-форум ВИДЕО
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