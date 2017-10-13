В Баку проходит конференция на тему «Исламская солидарность: пример Азербайджана»

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

13 октября при организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики (ГКРРО) начала работу конференция на тему «Исламская солидарность: пример Азербайджана».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель председателя ГКРРО Гюндюз Исмайлов рассказал на мероприятии о сохранении и поощрении традиционных религиозных и национальных духовных ценностей, роли и влиянии нашей страны в достижении исламской солидарности, успехах в этой области и предстоящих задачах.

В конференции принимают участие руководители и ответственные лица ГКРРО, Фонда «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики, Бакинского международного центра мультикультурализма, представители религиозных общин и неправительственных организаций, молодежи, общественности.