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    ОБЩЕСТВО


    В Баку проходит конференция на тему «Исламская солидарность: пример Азербайджана»

    13.10.2017 [12:29]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    13 октября при организационной поддержке Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджанской Республики (ГКРРО) начала работу конференция на тему «Исламская солидарность: пример Азербайджана».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заместитель председателя ГКРРО Гюндюз Исмайлов рассказал на мероприятии о сохранении и поощрении традиционных религиозных и национальных духовных ценностей, роли и влиянии нашей страны в достижении исламской солидарности, успехах в этой области и предстоящих задачах.

    В конференции принимают участие руководители и ответственные лица ГКРРО, Фонда «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики, Бакинского международного центра мультикультурализма, представители религиозных общин и неправительственных организаций, молодежи, общественности.

    AZERTAG.AZ :В Баку проходит конференция на тему «Исламская солидарность: пример Азербайджана»
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