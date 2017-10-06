Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ 6 октября в Международном пресс-центре начала работу конференция на тему «Роль СМИ в защите и развитии азербайджанского литературного языка». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции, проходящей по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, принимают участие официальные лица государства и правительства, ученые-языковеды, депутаты Милли Меджлиса, руководители СМИ. На мероприятии с докладами выступят помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, профессор Али Гасанов, председатель Национального совета по телевидению и радио Нуширеван Магеррамли, председатель Совета печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашев, директор Центра Ататюрка в Азербайджане, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, председатель Совета вещания Общественной телерадиовещательной компании, директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар Иманов, директор Института языковедения имени Насими НАНА, академик Мохсун Нагисойлу. На конференции состоятся обсуждения по теме.

AZERTAG.AZ : В Баку проходит конференция на тему «Роль СМИ в защите и развитии азербайджанского литературного языка»

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