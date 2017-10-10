В Баку проходит пятый cъезд физиологов Азербайджана

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

10 октября в Баку начал работу пятый cъезд физиологов Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, проводимое при совместной организации Института физиологии имени А.Гараева Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) и Общества физиологов Азербайджана, посвящено теме «Физиология и здоровье человека».

На мероприятии, организованном в Центральной научной библиотеке, президент НАНА Акиф Ализаде отметил, что пятый съезд физиологов Азербайджана посвящен 50-летию создания Института физиологии. В мероприятии, наряду с физиологами, работающими в академических структурах и на кафедрах университетов республики, также принимают участие известные ученые и молодые исследователи в области физиологии из России, Грузии, Беларуси и Ирана.

Академик подчеркнул, что формирование школы физиологии в Азербайджане началось после учреждения Бакинского государственного университета (БГУ) в 1919 году.

Первая кафедра физиологии медицинского факультета БГУ была создана под руководством студента видного русского физиолога И.Павлова И.Цитовичем. В 1930-1940 годах были созданы кафедры физиологии в Азербайджанском медицинском институте, Азербайджанском педагогическом университете, первая экспериментальная физиологическая лаборатория – в Институте курортологии и Научно-исследовательском институте экспериментальной медицины. Институт физиологии был создан решением Совета министров СССР и правительством Азербайджана на базе сектора физиологии, действующем при Академии наук Азербайджана. Неоспоримы заслуги первого директора Института, академика Абдуллы Гараева в создании и формировании этого научного учреждения.

Поздравив коллектив института с юбилеем, академик Акиф Ализаде пожелал успехов участникам съезда.