В Баку проходит региональная конференция по киберпреступности ВИДЕО

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

9 октября в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре начала работу региональная конференция по киберпреступности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции, проходящей по инициативе Международной ассоциации прокуроров (МАП), при организационной поддержке Прокуратуры Азербайджана, принимают участие около 70 гостей, представляющих различные структуры по борьбе с киберпреступностью, а также страны региона.

Выступивший на открытии конференции заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев подчеркнул, что киберпреступность является одной из самых опасных разновидностей современных преступлений. Было отмечено, что XXI век является веком информационных технологий и поэтому проблема киберпреступности является очень актуальной.

Говоря о мерах, осуществляемых против киберпреступности в Азербайджане, К.Алиев отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране ведется серьезная борьба против всех видов преступности. В 2010 году Азербайджанская Республика присоединилась к Конвенции Совета Европы по борьбе с киберпреступностью и положения данного документа нашли свое отражение в соответствующем законодательстве нашей страны. В соответствии с наличием в нашей стране сильной политической воли в данной области Прокуратура Азербайджана также проводит значительную работу по борьбе против всех видов преступности, в том числе киберпреступности.

Секретарь Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики Кямал Джафаров отметил, что киберпреступность является одной из самых опасных, но в то же время недостаточно серьезно расследуемых преступлений. С этой точки зрения организация конференции по данной теме имеет большое значение.

Подчеркнув, что в нашей стране ведется серьезная борьба против коррупции, К.Джафаров довел до сведения, что этот процесс осуществляется по четырем этапам. В рамках данных этапов была сформирована важная законодательная база, созданы соответствующие структуры по борьбе с коррупцией, утверждены и успешно исполнены государственные программы и Программа действий.

Отметив, что в стране достигнуты значительные успехи по предотвращению коррупции, К.Джафаров сказал, что в результате этой успешной борьбы в настоящее время 70 процентов населения страны не воспринимают коррупцию в качестве серьезной беды для общества. Он особо подчеркнул значимость проведения электромониторинга в рамках совместно реализуемых с Европейским Союзом проектов в данной области, а также проведения тренингов и других мероприятий.

Генеральный секретарь МАП, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ассоциации Хан Мораал отметил, что киберпреступность сегодня является одной из актуальных тем. Борьба с киберпреступностью, способствующей возникновению больших социальных проблем, требует налаживания сильного международного сотрудничества. Говоря о главных в настоящее время вызовах по борьбе с киберпреступностью, гость с этой точки зрения отметил такие причины, как наличие слабой системы по сохранению дат и сведений, а также пустоты, существующие в законодательстве, слабый уровень международного сотрудничества и др.

Он выразил глубокую признательность азербайджанской стороне за организацию конференции на высоком уровне и плодотворное сотрудничество с МАП.

Руководитель бакинского офиса Совета Европы Золтан Герньес отметил, что в успешной борьбе с киберпреступностью большое значение имеют точный сбор фактов и осуществление плодотворного сотрудничества и тесного координирования работ. В области международного права необходимо осуществление соответствующих мер по регулированию действий по борьбе с киберпреступностью. В настоящее время главным юридическим документом в данной области является ратифицированная 56-ю странами Будапештская Конвенция.

По окончании выступлений конференция продолжила работу в сессиях.

Конференция завершится 11 октября.