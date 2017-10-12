В Баку проходит вторая международная научная конференция на тему «Азербайджано-турецкие отношения»

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

12 октября в Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) при совместной организации этого высшего учебного заведения, Азербайджанского университета туризма и менеджмента (АУТМ) и Университета Кастамону Турции начала работу вторая международная научная конференция на тему «Азербайджано-турецкие отношения».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Ректор АГПУ, профессор Джафар Джафаров отметил, что конференция имеет важное значение с точки зрения проведения обмена мнениями по азербайджано-турецким отношениям, а также для расширения взаимных контактов, определения новых перспектив в этой области. Отметив, что конференция окажет эффективное влияние на интеграцию научных и образовательных сфер обоих государств, ректор сказал, что темы международной конференции охватывают такие сферы, как азербайджано-турецкие исторические связи, политические и экономические отношения, социально-культурные и литературные связи, науку и образование, туризм и экологию.

Выступившие на конференции ректор Университета Кастамону, профессор Сейит Айдын, ректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента Ильхам Мадатов отметили, что проведение международного мероприятия является знаменательным событием в общественно-политической и научно-культурной жизни как Азербайджана, так и братской Турции.

Затем конференция продолжила работу в секционных заседаниях.

На шести секционных заседаниях конференции, которая продлится до 14 октября, будут заслушаны 83 научных доклада.