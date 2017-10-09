В Баку пройдет VIII Фестиваль ручных работ

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

20-21 октября в Капелльхаусе пройдет VIII Фестиваль ручных работ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе мероприятия жители и гости Баку ознакомятся с творчеством талантливых мастеров нашей столицы, их эксклюзивными творениями, разукрашенными орнаментами этнических культур разных народов мира. Любой желающий сможет приобрести эти работы. Посетители фестиваля также могут записаться в различные творческие кружки.

Также на протяжении всего фестиваля у гостей будет возможность записаться на мастер-классы по керамике и эбру.