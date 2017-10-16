В Баку пройдет индийский концерт «Bollywood Night» 

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

11 ноября в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева пройдет грандиозный праздник «Bollywood Night», организованный Full House Entertainment при содействии Индийской ассоциации Азербайджана. Мероприятие приурочено к 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией и в связи с 70-летием независимости Индии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, «Bollywood Night» пройдет с участием звезд азербайджанской и индийской эстрады, также будет представлено Fashion Show традиционной одежды двух стран.

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, модельер Фахрия Халафова представит на вечере Bollywood Night коллекцию нарядов, отражающих самобытную философию женского азербайджанского национального костюма с яркими красками, обилием декора, украшений, необыкновенных сочетаний, воздушных и струящихся тканей.

На концерте выступит солист Азербайджанского телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев.

Среди гостей - звезда индийской эстрады Алиша Чинай, которую называют «Индийской Мадонной» и «Королевой поп-музыки Индии». Именно она исполняет полюбившиеся всем песни из известных индийских фильмов. Певица исполнит на концерте свои хиты «Made in India», «Zoobie Zooby», «Mujhe Log Bole», «Raja Hindustani», песни из известных индийских кинофильмов «Танцор диско», «Танцуй, танцуй», «Мистер Индия» и т.д.