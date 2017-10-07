В Баку пройдет творческий вечер известного композитора

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

10 октября в Международном центре мугама при поддержке телеканала «Меденийет» совместно с Министерством культуры и туризма состоится творческий вечер известного композитора, заслуженного деятеля искусств Мобиля Бабаева.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Центре мугама, на вечере в сопровождении инструментального ансамбля "Гайтагы" Азербайджанского телевидения и радио выступят народные артисты Мубариз Тагиев, Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Лала Мамедова, Сабина Асадова, заслуженный деятель искусств Джаван Зейналлы, исполнители Адиль Ахундов, Ровшан Гахраманов, Талех Яхъяев, Шоля Сафаралиева, Джавид Мамедов, Илькин Ахмедов, вокальный квартет "Севиль". Они исполнят композиции Мобиля Бабаева. Художественный руководитель - народный артист Энвер Садыгов.

Отметим, что Мобиль Бабаев написал музыку ко многим отечественным фильмам, среди которых художественно-документальные, научно-популярные и анимационные фильмы. Также его произведения исполняют известные азербайджанские певцы.

Билеты можно приобрести в кассах города, центре «ASAN xidmət» и на сайте iticket.az.