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    КУЛЬТУРА


    В Баку пройдет встреча с литовским режиссером

    13.10.2017 [14:40]

     

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    17 октября в кинотеатре “CinemaPlus Azerbaijan” состоится встреча с известным литовским режиссером Андрюсом Стонисом.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Союзе кинематографистов Азербайджана, в рамках встречи состоится показ новой ленты режиссера «Женщина и ледник».

    Встреча пройдет при поддержке посольства Литвы в нашей стране и СКА.

    AZERTAG.AZ :В Баку пройдет встреча с литовским режиссером
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