Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ 17 октября в кинотеатре “CinemaPlus Azerbaijan” состоится встреча с известным литовским режиссером Андрюсом Стонисом. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Союзе кинематографистов Азербайджана, в рамках встречи состоится показ новой ленты режиссера «Женщина и ледник». Встреча пройдет при поддержке посольства Литвы в нашей стране и СКА.

AZERTAG.AZ : В Баку пройдет встреча с литовским режиссером

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