В Баку прошла XVIII республиканская конференция профессионального союза работников культуры Азербайджана ВИДЕО

Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

10 октября в Бакинском бизнес-центре начала работу XVIII республиканская конференция профессиональных союзов работников культуры (ПСРК).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после исполнения государственного гимна конференция была объявлена открытой.

Поприветствовав участников конференции, председатель Республиканского комитета профессиональных союзов работников культуры Джамиля Саттарова отметила, что в адрес конференции поступили многочисленные поздравительные письма от ряда местных и зарубежных организаций. Она выразила признательность всем за высокое внимание.

Затем был заслушан отчет мандатной комиссии.

Руководитель аппарата Республиканского комитета профсоюза работников культуры Мирза Алибеков выступил на конференции с отчетным докладом. В отчете представлена обширная информация о деятельности комитета в 2013-2017 годах.

Было доведено до внимания, что за отчетный период одним из самых знаменательных событий, имеющих важное историческое значение в деятельности ПСРК, является празднование 110-летнего юбилея структуры.

Отметив, что за отчетный период деятельность ПСРК была построена на основе требований происходящих в стране социально-экономических реформ, М.Алибеков сказал, что обеспечено исполнение принятой на предыдущей конференции программы «Основные направления» на 2013-2017 годы. В первую очередь, структура и в 2013-2017 годах смогла сохранить последовательно продолжающуюся с 2005 года динамику положительного роста. За эти годы число членов организации, увеличившись на 2,8 процента, составило 55 тысяч 233 человека. За аналогичный период количество действующих профсоюзов также возросло на 4,2 процента и достигло 756.

Было доведено до сведения, что за отчетный период состоялись 8 пленумов, 58 заседаний президиума, совещаний, собраний, семинаров и ряд других мероприятий. Традиционно были организованы 4 передвижные зональные заседания.

Заявления и обращения, поступившие за отчетный период от членов союза, постоянно находились в центре внимания. В целом, за 2013-2017 годы в республиканский комитет поступило 756 заявлений, связанных с вопросами по праву, реформе, финансовой помощи, трудовой деятельности, здоровья и др. На каждое обращение были даны подробные ответы и большая их часть была положительно решена. За эти годы по направлению комитета 148 человек были привлечены к участию в курсах, организованных Академией труда и социальных отношений. За прошедший период были проведены 88 семинаров и совещаний по различным темам.

Доводя до внимания, что плодотворная деятельность ПСРК всегда была окружена вниманием и заботой государства, лица, принимающие активное участие в общественно-культурной жизни страны, были награждены почетными званиями, оратор от имени всех работников культуры выразил Президенту глубокую признательность.

Говоря о связях представляемой им организации с местными структурами, оратор отметил, что сегодня объем подписанных коллективных договоров достигает 95 процентов. С целью контроля за соблюдением трудового законодательства на предприятиях и в организациях созданы комиссии по индивидуальным трудовым спорам, которым была оказана практическая и методическая помощь.

Было отмечено, что Республиканский комитет профессионального союза работников культуры за 2013-2017 годы расширил связи сотрудничества с международными профсоюзными организациями и общественными объединениями.

В отчете были затронуты вопросы по уставной деятельности комитета, трудовым и социально-экономическим интересам членов союза, защите прав, охране здоровья работников, а также труда, технической безопасности и др.

Затем был заслушан отчет инспекционной комиссии ПСРК.

На конференции были обсуждены основные направления деятельности Республиканского комитета профессиональных союзов работников культуры на 2018-2022 годы.

Высоко оценив деятельность профессиональных союзов работников культуры, заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев отметил, что структура, объединяющая многочисленное количество работников культуры, за последние годы осуществила важную работу. Говоря о профессиональной деятельности людей, работающих в области культуры, А.Велиев рассказал об их заслугах в общественно-политической жизни нашего государства.

Отметив, что сегодня работники культуры окружены вниманием и заботой на государственном уровне, заместитель министра сказал, что их труд всегда высоко ценится главой государства.

Пожелав успехов работе конференции, председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Саттар Мехбалыев рассказал об осуществляемых в нашей стране экономических реформах. Подчеркнув успешную реализацию крупных проектов в Азербайджане, оратор отметил, что все это стало возможным в результате осуществляемой в стране Президентом Ильхамом Алиевым правильной экономической стратегии.

С.Мехбалыев также рассказал о поддержке и заботе главы государства о деятельности ПСРК. Было подчеркнуто, что ежегодно большое количество работников культуры удостаиваются главой государства различных почетных званий, их деятельность высоко оценивается.

С.Мехбалыев довел до внимания, что за последние годы внесены изменения и дополнения в Закон «О профессиональных союзах» Трудового кодекса. Было отмечено, что изменение, внесенное в Закон «О профессиональных союзах», и Трудовом кодексе, связанное с получением разрешения профессионального союза в случае освобождения сотрудников от работы, служит повышению роли и авторитета организации.

Затем по единогласному решению участников конференции Джамиля Саттарова была избрана председателем Республиканского комитета ПСРК. Были также избраны члены Республиканского комитета ПСРК, инспекционной комиссии и президиума.

В заключение активисты ПСРК были удостоены различных премий и почетных грамот.