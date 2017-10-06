В Баку прошла конференция «Роль СМИ в защите и развитии азербайджанского литературного языка» ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

6 октября в Международном пресс-центре состоялась конференция на тему «Роль СМИ в защите и развитии азербайджанского литературного языка».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции, проходившей по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, приняли участие официальные лица государства и правительства, ученые-языковеды, депутаты Милли Меджлиса, руководители и представители СМИ.

Выступивший на конференции помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что язык играет важную историческую роль в создании и развитии национальной государственности, так как язык является самым надежным средством, которое усиливает инстинкт самосохранения народа, мобилизует, объединяет и защищает его, а также отличает одно общество от другого. Поэтому оказание особой заботы о сохранении чистоты и прозрачности государственного языка, его развитии и обогащении представляет большое значение.

Подчеркнув, что азербайджанский язык является одним из основных атрибутов нашего государства, Али Гасанов сказал, что наш язык является также важным элементом идеологии азербайджанства, ее политической и социально-культурной опорой, которая носит дуальную функцию. Во-первых, потому что азербайджанский язык является средством общения наших многомиллионных соотечественников, проживающих как в нашей стране, которая постепенно усиливается в качестве независимого государства, так и во всем мире, и основой их духовной близости. Насколько этот язык будет чистым и богатым, насколько полно будет выражать нашу духовную сущность, настолько же прочным и нерушимым будет наше национальное единство. Во-вторых, государственный язык является уникальным культурно-социальным феноменом, который всем сердцем принят всеми гражданами независимого Азербайджана, обладающего разнообразным этническим и конфессиональным составом и играет объединяющую роль. Другими словами, государственный язык позволяет обеспечить единство национальной солидарности, воцарившейся в нашей республике, с характерным для нашего общества мультикультурализмом, то есть, достичь одну из основных целей идеи об азербайджанстве. Именно эти факторы требуют от нас постоянного чувствительного подхода к использованию и развитию государственного языка.

Подчеркнув, что общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко оценил роль азербайджанского языка в общественно-политической и духовной жизни нашего народа, помощник Президента Али Гасанов сказал: «Азербайджанский язык прошел различные исторические этапы, пока не достиг своего нынешнего уровня. Однако я считаю, что периоды руководства Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева были особенно знаменательны. Достаточно только отметить, что несмотря на протесты Москвы благодаря его принципиальной позиции азербайджанский язык в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года был закреплен в качестве государственного языка. В этот период была проделана большая работа по развитию печати, культуры, науки и образования на азербайджанском языке, достигнуто усиление общественно-политической и культурной позиции государственного языка».

Указав, что определение языковой политики независимого Азербайджанского государства также связано с именем великого лидера, Али Гасанов отметил, что в принятой в 1995 году в Конституции азербайджанский язык закреплен как один из основных институтов нашей национальной государственности. Одним из важных шагов, предпринятых в деле укрепления национально-духовного, политико-правового статуса азербайджанского языка, было подписание в июне 2001 года Указа «О совершенствовании применения государственного языка». В Указе показаны пути исторического развития азербайджанского языка, а также его роль и функция как атрибута независимой государственности, всесторонне рассмотрено состояние применения в течение предыдущих 10 лет. В то же время, определив проблемы и недостатки, были даны соответствующие указания по их устранению, принято твердое решение о переходе на азербайджанский алфавит с латинской графикой с 1 августа 2001 года. Другим Указом Гейдара Алиева от 9 августа того же года 1 августа был объявлен Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Очередным важным шагом было вступление в силу в сентябре 2002 года Закона «О государственном языке в Азербайджанской Республике». Данный закон в соответствии с Конституцией страны регулирует правовой статус азербайджанского языка в Азербайджанской Республике в качестве государственного языка. За предыдущие годы этот Закон был значительно усовершенствован».

Подчеркнув, что языковую политику, которую проводил общенациональный лидер Гейдар Алиев, сегодня последовательно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Али Гасанов довел до внимания, что глава государства в речи на собрании, проведенном в связи с 70-летием Национальной Академии наук в ноябре 2015 года, отметил важность защиты от внешних влияний и сохранения целостности государственного языка, подчеркнул, что является противником использования в нашем языке иностранных выражений без надобности. Президент Азербайджана принимает последовательные меры для расширения сферы использования государственного языка. Подписание Президентом 12 января 2004 года Распоряжения «Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой», 14 января 2004 года – Распоряжения «Об издании Азербайджанской национальной энциклопедии» и 30 декабря 2007 года – Распоряжения «Об утверждении списка произведений выдающихся представителей мировой литературы, издание которых предусмотрено на азербайджанском языке» сыграли важную роль в этой сфере.

Помощник Президента отметил, что получивший широкий размах в современный период процесс глобализации не миновал сферу использования государственного языка. Подчеркнув стремительное усвоение людьми непрерывно совершенствующихся информационно-коммуникационных систем, технологических новшеств, а также то, что увеличение возможностей для беспрепятственного обмена информацией не только обогащает, но и негативно влияет на государственный язык, Али Гасанов сказал: «Эти явления отчетливо просматриваются как в обществе, так и в печати. К сожалению, зачастую мы становимся свидетелями использования в средствах массовой информации, в том числе электронных СМИ, слов и выражений, не соответствующих нормам и принципам государственного языка. Учитывая эти факторы, Президент Ильхам Алиев в мае 2012 года подписал Распоряжение «О государственной программе по использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованиями времени и развитию языкознания в стране». В Распоряжении подчеркивается, что в использовании нашего языка на различных уровнях, в частности в СМИ, сегодня имеются серьезные расхождения от фонетических, синтактических и семантических норм. Указывается, что не всегда правильно используются все возможности государственного языка, в наш язык не к месту привносятся чуждые слова. Соответствующие структуры не проводят серьезную борьбу с этим влиянием. В органах печати зачастую не анализируются и не обобщаются конкретные случаи отклонения от литературной языковой нормы, в дубляже фильмов, художественных и научных переводах наблюдаются ошибки, в рекламах на улицах и площадях не соблюдаются обычные грамматические правила. В Распоряжении особо отмечается важность повышения внимания к использованию азербайджанского языка в сфере интернета и другие вопросы.

К сожалению, эти недостатки, перечисленные в Распоряжении, подписанном Президентом еще в 2012 году, сегодня полностью не изжиты. Поэтому господин Президент дал поручение провести сегодняшнюю конференцию для пересмотра проблем, существующих в сфере использования государственного языка в СМИ, поиска путей выхода и подготовки соответствующих предложений».

Отметив, что с точки зрения возможностей влияния на общественную мысль в азербайджанской реальности телевидение и радио стоят выше по сравнению с другими средствами массовой информации, помощник Президента сказал, что телевидение и радио, входя в каждый дом, каждую семью, стали нормой повседневной жизни людей. Телерадио обладает большими возможностями для сохранения, развития и обогащения государственного языка. А мы, эффективно используя эти возможности, должны принять необходимые меры для дальнейшего укрепления позиции государственного языка, играющего важную роль как средство мобилизации в обществе, как одного из национально-духовных столпов нашей независимой государственности.

Помощник Президента Азербайджанской Республики завершил выступление следующими словами: «Сегодня мы должны обсудить состояние использования государственного языка на пространстве медиа, вопросы сохранения и развития азербайджанского языка, выразить отчетливое мнение о проблемах, существующих в этой сфере. Надеюсь, что эти обсуждения помогут прояснить причины допущенных ошибок, послужат их исправлению».

Председатель Национального совета телевидения и радио (НСТР) Нуширеван МАГЕРАММОВ в своем выступлении отметил, что с первого дня создания Совет держит в центре внимания сохранение нашего родного языка. В 2003 году Совет провел мониторинг передач и программ, выходящих на пространстве телерадио. Определив в результате мониторинга, что половина телевизионных передач в то время выходила на азербайджанском языке, Совет начал принимать более серьезные меры в этой сфере. В том же году на территории Азербайджанской Республики в сфере телерадиовещания были приняты «Специальные правила обеспечения использования государственного языка».

Нуширеван Магеррамов отметил, что НСТР, держащий в центре внимания защиту литературных норм азербайджанского языка, с 2011 года с участием ученых-лингвистов начал проводить мониторинги программ, выходящих на телерадиоканалах. Результаты этих мониторингов, проводимых в рамках проекта «Сохранение литературного языка на медиа-пространстве Азербайджана» Фонда помощи электронным медиа, при финансовой поддержке Фонда государственной поддержки развитию средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики, выявили достаточно тревожные моменты. После этого началось проведение этих мониторингов в регулярном порядке. Основным вопросом, вызывающим беспокойство, было уравнение обычного бытового языка с устной формой литературного языка. На пространстве частного телевидения случаи нарушения норм литературного языка встречаются чаще.

Было доведено до внимания, что одним из других вопросов, вызывающих беспокойство, было безосновательное включение в азербайджанский язык иностранных слов и выражений. Хотя в результате научно-технического прогресса включение новых терминов в наш литературный язык является естественным процессом, в нашем обществе наблюдаются случаи привнесения в литературный язык иностранных слов, распространенных в бытовом языке.

Подчеркнув, что в период глобализации большие силы посредством литературы, науки, языка, системы образования стремятся использовать фактор «мягкой силы», председатель НСТР отметил важность проявления особого внимания к этому вопросу. Он сказал, что еще одним беспокоящим моментом является невнимательное отношение ведущих к вопросу ударения на телевидения и радио. Согласно мониторингу, больше всего нарушаются фонетические нормы. В этом вопросе наибольшая ответственность ложится на ведущих и дикторов новостных и информационных программ. Некоторые ведущие или корреспонденты для того, чтобы не отставать от моды, предпочитают быструю речь, что приводит к случаям нарушения норм литературного языка.

Подчеркнув, что на пространстве телевидения и радио случаи нарушения языковых норм встречаются и в рекламных текстах, Н.Магеррамов сказал, что это формирует ошибочное мнение у зрителя и слушателя. Иногда зритель и слушатель воспринимает увиденное и услышанное в эфире как норму, литературный факт. Искажение языковых норм и правил в эфире влияет на зрительскую или слушательскую аудиторию. Поэтому одной из важных задач, поставленных перед телевидением и радио, заключается в том, что необходимо уделять большое внимание особенностям языка рекламы, недостаткам, встречающимся в этой сфере, такие рекламы нельзя допускать в эфир.

Нуширеван Магеррамов отметил, что ведущие всех телевизионных и радио каналов, учрежденных и действующих на территории Азербайджанской Республики, должны в совершенстве знать государственный язык и обладать правильными речевыми способностями. Дублированные на телевизионных и радиоканалах фильмы и передачи должны соответствовать языковым нормам, определенным государством.

Председатель Совета по печати Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Афлатун АМАШОВ отметил, что в повседневной жизни мы часто встречаемся со случаями нарушения не только языковых норм, лингвистических правил, но и различных статей закона «О государственном языке». Случаи нарушения языка в печати больше привлекает внимание. Ведь медиа по сути, является также языковым событием и здесь требуется более высокопрофессиональное использование языка. Поэтому с первого дня деятельности Совет по печати Азербайджана держит в центре внимания вопрос сохранения нашего родного языка в медиа. Доведя до внимания, что мониторинговая группа, постоянно действующая при Совете по печати, занимается регистрацией и анализом языковых нарушений в газетах и журналах, А.Амашов сказал, что эти случаи обсуждаются, обобщаются и доводятся до внимания общественности. В последние годы в этот ряд вошли и электронные медиа. На мониторингах, проводимых в рамках проекта в соответствии с «Инструкцией по определению нарушений правил литературного языка в СМИ» Совета, для регистрации языковых нарушений материалы анализируются по пяти направлениям – лексика, морфология, синтаксис, стилистика и технология (газетная технология).

Подчеркнув, что в традиционных медиа нарушений языка гораздо меньше, чем в электронных, председатель Совета по печати отметил, что с учетом превалирующей роли в нынешний период электронных медиа в формировании общественного мнения и доведения до общества необходимой информации, важное значение имеет уделение внимания к сохранению языковых норм. Несмотря на принципиальное различие в технологиях доведения информации, электронные медиа, также как и письменная пресса является по сути языковым событием. С другой стороны, газеты и журналы при подготовке своих материалов широко используют информацию, распространяемую средствами электронной информации, и опыт показывает, что языковые нарушения, допущенные в первичной информации, проникают на страницы прессы без исправлений и, таким образом, ошибки повторяются. Было доведено до внимания, что результаты мониторинга показывают, что в наших медиа во всех сферах литературного языка имеются многочисленные случаи нарушения. Массовое проникновение в наш язык заимствованных слов в связи с серьезными изменениями, произошедшими в нашем обществе за последние десятилетия, – естественный и закономерный процесс. Вместе с тем, мы видим, что при наличии своих слов, в нашу речь без необходимости попадают их иностранные эквиваленты.

Отметив, что одна из главных причин языковых ошибок заключается в недостаточном знании журналистами темы, к которой они обращаются, предмета, о котором рассказывают, председатель Совета по печати сказал: «Вообще, незнание предмета очень распространено в нашей современной журналистке. С этой точки зрения есть серьезная необходимость в специализации медиа. Для предотвращения языковых ошибок важными вопросами являются повышение профессиональной подготовки, усовершенствование образования представителей медиа, сохранение языка в общественном сознании, усиление законодательства в этой сфере».

Директор Центра Ататюрка в Азербайджане, депутат Милли Меджлиса, академик Низами ДЖАФАРОВ выразил уверенность в том, что конференция, посвященная достаточно актуальной теме, внесет важный вклад в работу по применению государственного языка. Он сказал, что нормы азербайджанского языка, в первую очередь, художественный стиль, сформировались за счет языка писателей. Это результат примерно тысячелетней истории, однако сегодня отчетливо видно, что нормы литературного азербайджанского языка, уровень его развития, стилевые возможности определяет публицистика.

Сегодня азербайджанский литературный язык развивается ни за счет языка писателей, ни за счет научного языка. Сегодня, особенно в годы независимости, начиная с конца ХХ века, публицистика – язык средств массовой информации – определяет динамику развития и качество азербайджанского языка. Своеобразие здесь заключается в том, что язык писателей – художественный стиль и язык ученых – научный стиль находятся в распоряжении достаточно сильных профессионалов в очень узком кругу. То есть ни в художественном, ни в научном стиле не может быть серьезных ошибок.

Доведя до внимания, что в Азербайджане, в основном наблюдаются ошибки в публицистическом стиле, академик подчеркнул, что среди них в основном встречаются фонетические ошибки. «Это связано с тем, что история устного стиля литературного языка не такая древняя. То есть, возникновение у нас театра и небольшой простор устного языкового творчества, большое количество диалектных вариантов привело к тому, что сегодня в нашей устной литературной речи есть проблемы», – подчеркнул Н.Джафаров.

Было отмечено, что в Азербайджане достаточно точные нормы устной литературной речи, орфоэпии.

Указавший на высокий уровень образования в Азербайджане ученый отметил, что в нашей стране устная речь сильно влияет на письменный язык. Если полистать статьи профессионалов азербайджанской печати, то увидим, что отсутствуют классическая нормативность, нормы письма, которые были в последние десятилетия прошлого века. Вместо этого есть более гибкий язык. Потому что сегодня в нашей письменной печати очень силен репортажный стиль. С этой точки зрения, влияние устной речи будет и не нужно ограждать от этого письменную печать. Наряду с этим остается проблема правописания.

Отметив, что допущенные ошибки в основном связаны с правописанием слов, Низами Джафаров подчеркнул, что уровень письменной печати в Азербайджане достаточно высок. Из-за того, что печать является массовым событием, профессионализм всех работников – очень сложные дело. Особо подчеркнув в этой связи, что в информациях АЗЕРТАДЖ наблюдается высокий профессионализм, ученый сказал: «Для сравнения скажем, что в материалах АЗЕРТАДЖ очень высокий профессионализм. Чувствуется, что здесь есть редактирование и корректура. То есть над каждым текстом, который завтра появится на страницах газет, есть контроль. Текст контролируется до последней точки. Также в газетах «Азербайджан», «Халг», «Республика» серьезно соблюдаются письменные нормы».

Отметив, что в Азербайджане осуществляется серьезный общественный контроль за сохранением литературного языка, Низами Джафаров сказал, что нормы художественного языка на телевидении и радио нарушаются в основном ведущими и дикторами. Основная причина этого заключается в том, что ведущие некоторых телерадиопрограмм являются в основном деятелями искусства.

Подчеркнув, что азербайджанский язык является достоянием нашего народа и символом национальной государственности, Низами Джафаров отметил важность сохранения литературного языка, высоко оценил значение конференции с этой точки зрения.

Председатель Вещательного совета Общественной телерадиовещательной компании, директор Института фольклора НАНА, академик Мухтар ИМАНОВ особо подчеркнул значение конференции, довел до внимания важность периодического проведения таких обсуждений: «Во-первых, надо начать с того, что мы должны отделить друг от друга язык и речь. Как сказано и в государственных документах, азербайджанский язык достаточно богат, его возможности очень широки».

Отметив важность расширения возможностей азербайджанского языка, его обогащения, ученый довел до внимания необходимость определения причин ошибок, наблюдаемых сегодня в национальной печати, на телевидении и радио. Он отметил, что одной из главных причин нарушения литературного языка является то, что соответствующие структуры должным образом не выполняют порученную им работу.

Отметив, что на пространстве телерадио ведущие часто используют диалекты, нарушают правила синтаксиса, М.Иманов сказал, что это недопустимо. Он довел до внимания, что влияние на азербайджанский язык других языков, азербайджанского языка на другие языки неизбежно. Главный вопрос здесь заключается в том, как журналисты используют эти слова. Затронув этот вопрос на юбилее НАНА, глава государства отметил, что наш язык – прекрасный язык и не нужно не к месту пользоваться иностранными словами. Это свидетельствует о том, что интенсивное применение таких слов начинает оказывать влияние на речевые нормы.

Мухтар Иманов подчеркнул, что сегодня в азербайджанской печати работают талантливые журналисты, им принадлежат важные заслуги в сохранении художественного языка. Однако наряду с этим на телевидении, радио, в газетах и журналах встречаются серьезные нарушения норм литературного языка. Для предотвращения таких случаев в редакциях должны эффективно использовать знания и умения талантливых журналистов, обеспечивать их продвижение. Профессиональный журналист должен осуществлять поиск стиля, формы, содержания и др., мы должны создать для него такие условия. Однако, если мы назначим на должность на телевидении или радио человека, не имеющего таланта, профессионализма, то не сможем ничего требовать от него, и большинство наших проблем исходит из этого. Поэтому мы должны продвигать профессиональных журналистов.

Подчеркнув, что в указах и распоряжениях главы государства отмечаются случаи нарушения правил азербайджанского литературного языка в рекламах и плакатах, М.Иманов сказал, что на основании закона надписи на рекламных плакатах должны быть отражены сначала на азербайджанском, а затем на иностранном языке.

Ученый довел до внимания важность отведения широкого места деятельности журналистов по сохранению норм литературно-публицистического стиля.

Директор Института языкознания имени Насими НАНА, академик Мохсун НАГЫСОЙЛУ отметил, что азербайджанский язык отличается от других языков богатством. Ученый отметил, что положения закона «О государственном языке», подготовленном под руководством общенационального лидера 30 сентября 2002 года, призывают каждого гражданина Азербайджана, особенно специалистов, работающих в сфере языкознания, к защите чистоты нашего художественного языка, его разумному применению и развитию, принятию практических мер в этой сфере.

Мохсун Нагысойлу отметил, что решение предстоящих целей, задач по сохранению литературного азербайджанского языка в основном возложено на Институт языкознания имени Насими НАНА. Для реализации задач, исходящих из Распоряжения Президента «Об азербайджанском языке» от 9 апреля 2013 года в этом научном учреждении был проведен ряд практических работ. Было сообщено, что в Институте языкознания в связи с этим созданы несколько новых отделов – древних языков и культур, социолингвистики и языковой политики, компьютерного языкознания, мониторинга.

Было отмечено, что в Институте языкознания проводится целенаправленная работа в сфере сохранения чистоты нашего языка, предотвращения случаев нарушения норм литературного языка. Для этого сотрудники института периодически проводят проверки, мониторинги и самое главное принимают просветительские меры для предотвращения ошибок в этой сфере, дают рекомендации соответствующим организациям, заключают с ними договора. На телевизионных и радио каналах, в органах печати и социальных сетях часто встречаются случаи нарушения норм азербайджанского литературного языка. Для обеспечения активного участия общественности и принятия оперативных мер по предотвращению нарушений в этой сфере, в Институте языкознания уже два года действует «горячая линия».

Ректор Азербайджанского университета языков, академик Кямал АБДУЛЛАЕВ отметив, что Президент Ильхам Алиев всегда проявляет особое внимание к вопросам литературного языка, подписывает указы и распоряжения в этой сфере, сказал: «Президент Ильхам Алиев всегда проявляет большое внимание и заботу к вопросу о сохранении азербайджанского языка. Президент Ильхам Алиев сохраняет родной язык своим личным примером. Мы слушаем его речи, выступления и убеждаемся в таланте использования потенциала азербайджанского языка. Это очень важный вопрос. Как своими указами и распоряжениями, так и образцовыми, точными, ровными, содержательными и мудрыми речами глава государства выражает отношение к азербайджанскому языку».

Отметив важность системного, комплексного подхода к этой сфере для предотвращения нарушения норм литературного языка в СМИ, ректор сказал, что не нужно препятствовать привнесению в наш язык слов из других языков. Ведь каждый язык сам регулирует этот процесс. Азербайджанский язык нельзя сотрясти, уничтожить подобными явлениями. Язык принадлежит народу, для уничтожения языка нужно уничтожить народ.

К.Абдуллаев отметил, что каждое слово, прозвучавшее в печати, в эфире определяет интеллектуальный уровень произносившего его лица. Поэтому с этой точки зрения в медиа, в эфирное пространство необходимо привлекать людей высокого интеллектуального уровня. Ведущие должны обладать высоким интеллектом, культурой речи, глубоко знать вопросы, о которых они говорят. Зачастую мы видим, что некоторые ведущие сами не знают о чем они говорят. Естественно, что такие ведущие привнесут неуместные слова в наш язык, нарушат нормы литературного языка. С этой точки зрения эти ведущие, журналисты должны стремиться поднять свой интеллектуальный уровень, мы не должны привлекать в печать людей низкого интеллектуального уровня.

Академик отметил, что сегодня благодаря проводимой Президентом Ильхамом Алиевым смелой и решительной политики, Азербайджан переживает торжество мультикультурализма. Одной из больших угроз мультикультурального общества является языковой вопрос. Ведь различные культуры оказывают на государственный язык определенное влияние и давление. Азербайджанский язык черпает силу из языков других народов, проживающих в нашей стране, из древнего потенциала нашего языка – красоты «Китаби Деде Горгуд», произведений Низами, Физули, Гази Бурханеддина, Насими, Гусейна Джавида и других. Людей, не читающих эти произведения, нельзя выпускать в эфир. С этой точки зрения, сохранение литературного языка имеет важное значение.

Кямал Абдуллаев довел до внимания важность для решения этой проблемы организации тренингов и семинаров для представителей средств массовой информации. Он отметил, что в этом процессе необходимо использовать потенциал соответствующих структур, в том числе Институт языкознания НАНА, Азербайджанского университета языков.

Председатель Структуры азербайджанского языка, народный поэт Сабир РУСТАМХАНЛЫ, выступив в дискуссиях, проведенных после докладов, отметил, что на конференции были затронуты важные вопросы, связанные с судьбой азербайджанского языка, употребления его в печати, месте в жизни общества. Сказав, что язык и слово являются очень серьезным вопросом, он подчеркнул, что если есть язык, есть и народ, если нет языка, нет и народа.

«Язык как материнское молоко. Как ребенок, которого не кормили материнским молоком, болеет всю жизнь, так и дети, не пропустившие одной язык через себя, всю жизнь половинчато говорят на этом языке. И поэтому первый вопрос – это воспитание наших детей на родном языке, образование на родном языке, уровень знаний в школах на родном языке. Подготовка кадров начинается оттуда», - добавил С.Рустамханлы.

Отмечая важность того, как представляется язык в учебниках, народный поэт сказал, что это очень важный вопрос. Уровень употребления родного языка в учебниках обязательно должно находиться под контролем.

Коснувшись языковой проблемы на радио и телевидении, председатель Структуры азербайджанского языка сказал: «В свое время в Азербайджане функционировали один-два телеканала и контролировать их, найти хороших кадров было нетрудно. Если появилось столько телеканалов, естественно, столько же должно быть кадров, специалистов. По этому поводу не надо сильно волноваться. Каждый из них постепенно найдет своих кадров, специалистов. Достаточно, чтобы мы хорошо обучали нашему языку своих детей».

С.Рустамханлы также подчеркнул важность использования родного языка на рекламных щитах, наименовании различных объектов.

Отметив, что конференция посвящена очень актуальной теме, член Совета вещания Компании общественного телевидения и радиовещания Азер ХАСРАТ сказал, что особое внимание, уделяемое государством к данному вопросу, является для нас всех основным моментом: «Все мы знаем, что Президент Ильхам Алиев лично держит этот вопрос во внимании, и сегодняшнее мероприятие проводится по его поручению. Что мы можем сделать, чтобы выйти из положения? Во-первых, воспользовавшись присутствием всех руководителей телевидения и радио, выдвинем конкретные предложения, чтобы они выполнялись».

Азер Хасрат отметил, что большинство телеведущих не читают художественную литературу. На телевидении можно поручить, чтобы ведущие, дикторы читали художественную литературу.

«Все мы хотим, чтобы наш язык был чистым, чтобы без надобности иностранные слова не употреблялись. На всех телеканалах употребляется слово «start verildi». Если есть слово «başlamaq», почему нам не воспользоваться им? Давайте здесь все вместе вынесем решение, чтобы слово «start verildi» больше не употребляли»,- добавил А.Хасрат.

Член Совета вещания İTV подчеркнул, что в средствах массовой информации, на телевидении и радио также присутствуют слова, заимствованные из иностранных языков и засоряющие азербайджанский язык: «Например, употребляются слова «servis xidməti». «Servis» как раз и означает «xidmət». Или употребляется слово «sınaq imtahanı». Что это означает? «Sınaq», «test», «imtahan» – все эти три слова имеют одинаковое значение. То есть избавиться от них не сложное дело. Я говорю это потому, что, если мы начнем с этих маленьких вопросов, наверное, сумеем выпрямить ситуацию. Мы просто должны выполнить поставленные перед нами задачи».

Подведя итоги конференции, помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али ГАСАНОВ отметил, что на мероприятии прозвучали полезные мнения. Доведя до внимания, что наше государство придает особое значение сохранению чистоты родного языка, он сказал: «В последнее время случаи нарушения азербайджанского языка, начиная от запятой, кончая стилем, медленно принимают характер тенденции. Конечно, азербайджанский язык не такой слабый язык, чтобы нарушение каких-либо норм привело к его исчезновению. Однако защита чистоты языка в целом, обеспечение его развития и внимание, уделяемое государством к этой сфере, являются одним из основных путей достижения поставленной перед нами цели. Мы это обязательно должны осуществить».

Помощник Президента отметил, что в обсуждениях, проведенных на конференции, были точно обозначены основные задачи и цели по всем сферам. Подчеркнув, что в процессе защиты и развития чистоты азербайджанского литературного языка, наряду со СМИ, большая ответственность ложится на каждого члена общества, Али Гасанов сказал: «Все должны понять, что для сохранения азербайджанского языка у нас есть лишь одна географическая территория, и это территория Азербайджана. Есть один юридический институт для существования азербайджанского языка, и это Азербайджанское государство. Хранители азербайджанского языка – это граждане Азербайджана и наши соотечественники, проживающие в зарубежных странах. Есть один народ, который сможет сохранить красоту, богатства азербайджанского языка, создать произведения на этом языке, и это мы, азербайджанцы. Каждый должен ответственно подходить к этому».

Доведя до внимания важность продолжения обсуждений, связанных с тематикой конференции, в соответствующих структурах, научных институтах, помощник Президента сказал: «Мы бы очень хотели, чтобы наши ведущие, наряду с азербайджанским языком, хорошо знали и иностранные языки, обладали и интеллектом, были красивыми, имели хорошую внешность. Потому что, когда смотрите передачи телеканалов зарубежных стран, вы видите образ этих стран. Почему азербайджанский народ не должен представлять красивый ведущий? А еще было бы хорошо если бы они прекрасно знали родной язык, были бы высокоинтеллектуальными, хорошими собеседниками. То есть, путь привлечения зрителя - это не только внешний вид ведущего. К сожалению, в последние годы в Азербайджане в погоне за искусственным рейтингом этой работе было оказано негативное воздействие».

Отметив, что на тревожный сигнал главы государства, ученые-языковеды, руководители и представители СМИ немедленно дали серьезную реакцию, Али Гасанов выразил признательность за глубоко содержательные выступления.

«Руководители телевидения и СМИ должны знать, что примеры для азербайджанского общества представляют они. И поэтому на телеэфиры, страницы печати по всем сферам должны выходить лица, имеющие право представлять Азербайджан, наш народ. Здесь на телевидение ложится важная задача», - сказал помощник Президента.

Отметив, что для предотвращения нарушения норм азербайджанского литературного языка необходимо подготовить об этом различные пособия, издания, открыть соответствующие курсы, Али Гасанов сказал: «В обществе от простого гражданина, представителя НПО, руководителя СМИ до ученого, представителя интеллигенции, каждый должен почувствовать, что сохранение азербайджанского литературного языка является первоочередной задачей каждого азербайджанца. И общенациональный лидер, говоря об этом, отметил: каждый азербайджанец должен гордиться тем, что он азербайджанец. Каждый азербайджанец должен гордиться тем, что у него есть прекрасный родной язык. И поэтому те, кто наносят вред красоте, чистоте нашего родного языка, должны встретить осуждение азербайджанского общества».

Отметив продуктивность конференции, помощник Президента сказал: «От вашего имени хочу заверить господина Президента в том, что тревожный сигнал, поднятый им в связи с сохранением азербайджанского языка, потребностью защитить азербайджанский язык от ненужных внешних вмешательств были серьезно восприняты нашей интеллигенцией, и каждый готов внести свою лепту в это дело».