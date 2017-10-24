В Баку прошла конференция на тему борьбы с насилием гендерного характера

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

24 октября в Баку при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Фонда ООН в области народонаселения и Международного агентства развития США начала работу конференция «Создание эффективного ответного механизма в борьбе с бытовым насилием».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступившая на открытии конференции, проходящей в рамках проекта «Борьба с насилием гендерного характера», председатель комитета Хиджран Гусейнова сообщила, что одной из основных целей проекта является создание координационного совета между соответствующими органами для защиты жертв бытового насилия, а также подготовка Национального плана действий.

Хиджран Гусейнова подчеркнула, что достигнутые в стране положительные успехи в сфере защиты прав женщин и детей, обеспечения гендерного равенства, усиления борьбы с бытовым насилием являются результатом политической поддержки Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Республики, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Хиджран Гусейнова сказала: «В решении проблем в этом направлении во всех странах предпринимаются меры на государственном уровне, осуществляются различные проекты. В Азербайджане также осуществляются ряд проектов в этом направлении. По инициативе Первого вице-президента Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2010 году был принят закон о предотвращении бытового насилия. Под руководством и при поддержке Президента Ильхама Алиева была создана совершенная законодательная база по защите прав женщин, в частности, предотвращения бытового насилия. Одним из приоритетных направлений существующих законов является предотвращение бытового насилия. По ее словам, женщины уже ощущают сильную государственную защиту. Принятие одних только законов недостаточно, важна и их имплементация. В судебных решениях следует ссылаться на принятые в этой сфере законы и конвенции. Судьи, наряду с законами страны, должны иметь сведения и о международных документах, к которым присоединилось государство, в ходе вынесения судебных решений следует использовать данные правовые акты. Специфические тренинги для судей, адвокатов дают положительные результаты. За последние два года в судебных решениях ссылаются на конвенции, к которым мы присоединились, а также к Конвенции «Ликвидация всех форм гендерного насилия по отношению к женщинам». Проводятся просветительские мероприятия для чиновников.

При всех учреждениях исполнительной власти действуют мониторинговые группы, состоящие из представителей органов местного самоуправления, по предотвращению гендерного насилия и насилия против детей. Эти группы расследуют случаи насилия, выполняют функции защиты и оказания соответствующей помощи жертвам насилия. Также назначены лица, ответственные за координацию по гендерному вопросу. Комитет совместно с государственными органами осуществил соответствующую работу в рамках Плана мер по предотвращению бытового насилия на 2016-2018 годы. В эти дни состоялась презентация банка данных по бытовому насилию. Стоит отметить, что существование такого банка, создавая возможность для отслеживания динамики случаев бытового насилия, будет способствовать оцениванию эффективности мер, предпринимаемых в данной области. Наши женщины знают, что наше сильное государство их поддерживает. Мы стараемся предпринять реальные меры для женщин, которые живут в сложных условиях и входят в группу риска. Экономическое обеспечение женщин влияет на уровень бытового насилия в их отношении. Экономически независимая женщина самоуверенная и умеет самовыражаться. В частности, очень важно овладение профессией, привлечение к малому и среднему предпринимательству женщин из малоимущих семей, беженцев и вынужденных переселенцев. В связи с этим в некоторых регионах Азербайджана созданы центры образовательных ресурсов для женщин. В этом направлении эффективны и проекты, осуществленные совместно с соответствующими государственными органами, неправительственными организациями. В этом деле нас поддерживает Первый вице-президента Республики, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, Фонд ООН в области народонаселения и Международное агентство развития США. Следует отметить, что есть потребность в создании эффективных механизмов борьбы с гендерным насилием. В связи с этим Азербайджан осуществляет проект «Борьба с насилием гендерного характера». В этом направлении проведено ряд мероприятий по подготовке ряда важных документов, проведены встречи с рядом высокопоставленных лиц соответствующих органов».

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи рассказал о работе, проводимой структурой. Он подчеркнул, что в мире все еще широко распространены факты гендерного неравенства. Организация прилагает все усилия для расширения представительства женщин в высших эшелонах ООН. Гулам Исагзаи отметил, что усовершенствование законодательной базы в сфере защиты прав женщин от бытового насилия, работа, проводимая в Азербайджане в этом направлении достойны похвалы.

Депутат Милли Меджлиса Агия Нахчыванлы сообщила, что, наряду с достигнутыми успехами в области обеспечения прав женщин как во всем мире, так и в Азербайджане, ряд проблем сохраняют свою актуальность. Для решения проблем ранних браков, насилия на гендерной основе и др. предстоит еще многое сделать. Она отметила, что как всегда, и сегодня женщины, занимающие активную позицию в общественно-политической жизни страны активно работают в построении независимого, демократического государства, делают все возможное в сфере социально-экономического развития. Отрадно, что госорганы усиливают внимание к проблемам женщин. Проделанная в этом направлении работа находится в центре внимания соответствующих государственных структур, в том числе неправительственных и международных организаций. Было отмечено, что широкая и многосторонняя деятельность президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в области прав женщин привлекла внимание международной общественности к нашей стране. Для устранения бытового насилия были предприняты ряд стратегических шагов. После принятия закона «О предотвращении бытового насилия» в 2010 году случаи бытового насилия из семейной проблемы перешли в категорию вопросов, требующих немедленного вмешательства государства. Наряду с этим, для оказания эффективной пошаговой помощи жертвам насилия очень важно проведение соответствующих правовых реформ для предотвращения случаев бытового насилия.

Заместитель руководителя миссии посольства Соединенных Штатов Америки в нашей стране Уильям Гилл отметил, что сегодня одной из проблем современного периода является насилие в отношении женщин и предотвращение этой проблемы. «Каждая третья женщина в мире страдает от гендерного насилия, являющегося грубым нарушением прав человека. Поэтому государства должны уделять внимание предотвращению гендерного насилия как на индивидуальном, так и институциональном уровне. В борьбе с этой проблемой, наряду с защитными механизмами важное значение имеют также инициативы и реформы в сфере законодательства. Я считаю, что принятие закона о бытовом насилии в Азербайджане большим достижением. Мы надеемся, что благодаря совместным усилиям для предотвращения гендерного насилия будет создана эффективная национальная координационная структура и защитный механизм», подчеркнул американский дипломат.

Выразив надежду на получение ценных предложений по созданию механизмов борьбы с гендерным насилием, а также подготовке Национального плана действий Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Эльмира Сулейманова сказала: «Как известно, являющаяся одним из фундаментальных документов ООН по защите прав человека - Всеобщая декларация прав человека провозглашает равенство полов и недопустимость гендерного неравенства. Согласно этому документу борьба с насилием в отношении женщин является одним из приоритетных вопросов, стоящих перед ООН. 20 декабря 1993 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин и этот документ вместе с платформой IV Всемирной конференции женщин заложил основу борьбы против насилия женщин. Эта конференция также рекомендовала каждому государству принять национальный план действий в области прав человека, включая прав женщин и насилия против них. В отличие от многих стран, в Азербайджане в этом направлении принято три документа. Первый документ- это государственная программа, принятая Указом общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в 1998 году. Затем Президентом Ильхамом Алиевым в 2006 году был принят Национальный план мер и в 2011 году Национальная программа действий, высоко оцененный со стороны международных структур. Эти документы в настоящее время смогут сыграть роль модели для нынешнего национального плана действий против насилия женщин. Так, в каждом из этих документов существуют конкретные задания для усовершенствования законодательной базы обеспечения равенства полов, а также создания одинаковых условий для них.

Затем руководитель отдела юридического обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова выступила с презентацией о проектах и мероприятиях, осуществленных в Азербайджане в этом направлении.

Выступившие на мероприятии представители различных государственных структур и неправительственных организаций отметили, что сегодня одной из проблем современного периода является насилие в отношении женщин и предотвращение этой проблемы.

Отметим, что в рамках проекта с целью эффективной борьбы с гендерным насилием и подготовки стратегии вмешательства, основанной на доказательствах, состоялась презентация первого информационного банка данных по вопросам бытового насилия.