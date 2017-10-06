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    КУЛЬТУРА


    В Баку с очередным концертом выступит Эмин

    06.10.2017 [11:15]

    Bаку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Певец Эмин собирается выступить на главной сцене азербайджанской столицы – во Дворце Гейдара Алиева.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе дворца, концерт намечен на 17 декабря. Ожидается, что певец исполнит свои песни в сопровождении оркестра.

    Певец исполнит старые хиты и новые композиции. Артист традиционно проводит концерты в конце года. Так, помимо концерта в Баку, у него запланировано выступление 11 декабря в Москве на сцене Crocus City Hall, а 15 декабря – в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский».

    На своей страничке в социальной сети певец сообщает, что зрителей ждет много нового.

    AZERTAG.AZ :В Баку с очередным концертом выступит Эмин
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