В Баку с очередным концертом выступит Эмин

Bаку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Певец Эмин собирается выступить на главной сцене азербайджанской столицы – во Дворце Гейдара Алиева.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе дворца, концерт намечен на 17 декабря. Ожидается, что певец исполнит свои песни в сопровождении оркестра.

Певец исполнит старые хиты и новые композиции. Артист традиционно проводит концерты в конце года. Так, помимо концерта в Баку, у него запланировано выступление 11 декабря в Москве на сцене Crocus City Hall, а 15 декабря – в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский».

На своей страничке в социальной сети певец сообщает, что зрителей ждет много нового.