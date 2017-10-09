Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ В рамках визита белорусских предпринимателей в Азербайджан 17 октября в Баку состоится азербайджано-белорусский бизнес-форум. Бизнес-форум организован Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане AZPROMO при поддержке Министерства экономики страны. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в AZPROMO, ожидается, что в бизнес-форуме с белорусской стороны будут участвовать представители 15 компаний.

AZERTAG.AZ : В Баку состоится азербайджано-белорусский бизнес-форум

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