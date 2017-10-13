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    ЭКОНОМИКА


    В Баку состоится конференция «Цифровой торговый хаб Азербайджана: перспективы развития»

    13.10.2017 [14:22]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    19 октября при поддержке Центра по анализу экономических реформ и коммуникации будет организована международная конференция на тему «Цифровой торговый хаб Азербайджана: перспективы развития».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в центре, на конференции будут представлены доклады об общей концепции развития цифровых торговых хабов, о сотрудничестве в этой области, применении и взаимном признании электронных подписей. Докладчики выступят с презентациями о новых возможностях упрощения экспортных процедур, выдаче электронных подписей нерезидентам, онлайн регистранции и управлении компаниями, будут представлены новые решения в области электронного банкинга и инвестиций.

    В рамках конференции планируется подписать Меморандумы о сотрудничестве между Центром по анализу экономических реформ и коммуникации, российским ООО «Газинформсервис»ом UTS GIS, а также польской компанией Asseco Data System которая является аккредитованным центром верификации для стран Евросоюза, с целью сотрудничества в области трансграничного обмена юридически значимых электронных документов и взаимного признания электронных подписей.

    В мероприятии примут участие представители Европейского Союза, Всемирного банка, ПРООН и других международных организаций, представители бизнеса из России, Эстонии, США, Польши, Швейцарии, Афганистана, Китая, Марокко, Украины и других стран, а также представители государственных структур и общественных организаций Азербайджана.

    Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте конференции: http://dth2017.ereforms.org/.

    AZERTAG.AZ :В Баку состоится конференция «Цифровой торговый хаб Азербайджана: перспективы развития»
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