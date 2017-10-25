В Баку состоялась пресс-конференция, посвященная участию Азербайджана в молодежном фестивале в Сочи

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

25 октября в пресс-центре «Sputnik Азербайджан» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам участия азербайджанской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на конференции политолог, кандидат политических наук, преподаватель Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Заур Мамедов сообщил, что азербайджанская делегация было одной из самых активных и ярких участников сочинского фестиваля. Примечательно, что стенд Азербайджана был одним из самых больших. В рамках фестиваля была представлена история, культура и кухня Азербайджана. Представитель из Америки особо отметил, что самый интересный стенд – у азербайджанской делегации.

З.Мамедов подчеркнул, что, в целом, участие азербайджанской делегации в этом фестивале можно считать успешным.

Было сообщено, что отбор участников осуществлял Национальный подготовительный комитет при Министерстве молодежи и спорта республики.

Хотя фестиваль молодежи и студентов в Сочи призывал к толерантности, армянская делегация всячески пыталась провоцировать азербайджанскую делегацию.

Отметим, что делегация Азербайджана на ХIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, в свою очередь, распространила листовки с требованием убрать со стенда Армении материалы с изображением Нагорного Карабаха, как части Армении. Представители Азербайджана расценили это как попытку политизации фестиваля. Азербайджанская делегации добились того, что армяне убрали провокационные материалы.

По словам З.Мамедова, целью фестиваля было поднять имидж России. Символами фестиваля были Фидель Кастро, Че Гевара и другие. На фестивале собрались самые активные и успешные представители своих стран. Эти молодые люди завтра будут лидерами в своих странах.

Заур Мамедов сказал, что Азербайджан был представлен на фестивале внушительной делегацией из 165 человек. В состав делегации вошли студенты, представители различных молодежных организаций, молодые актеры, спортсмены.

Своими впечатлениями о фестивале поделилась также представитель СМИ Зарина Ибрагимхалилова, которая отметила, что фестиваль оказался плодотворным для приобретения новых связей. В рамках фестиваля запоминающимся днем оказался «День независимости» Азербайджана. 18 октября – в День независимости Азербайджана, в Сочи состоялся красочный концерт с участием представителей азербайджанского искусства.

На конференции также было отмечено, что Россия приняла у себя Молодежный фестиваль в третий раз. С момента, когда эта страна впервые стала хозяйкой Всемирного фестиваля (в составе СССР), прошло 60 лет. История повторилась в 1985 году, и оба раза пальмовая ветвь доставалась Москве. В этот раз молодежь собралась в Сочи.