В Баку состоялась презентация переведенных на узбекский язык и изданных собственным корреспондентом АЗЕРТАДЖ книг

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

12 октября в Международном пресс-центре состоялась презентация книг азербайджанских поэтов и писателей, ученых, переведенных на узбекский язык и изданных в Ташкенте корреспондентом АЗЕРТАДЖ по Средней Азии и Пакистану Гулу Кенгерли.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, открывая мероприятие вступительным словом, заслуженный журналист Таир Айдыноглу вкратце рассказал о жизни и творчестве Гулу Кенгерли.

Он сообщил, что Гулу Кенгерли активно выступает в печати стран Средней Азии о политической, экономической и культурной жизни Азербайджана. Отличающийся своим стилем в международной журналистике Азербайджана Г.Кенгерли, как один из профессиональных журналистов, долгие годы работает в этой области. Потративший немало усилий для доведения азербайджанских реалий до всего мира, Гулу Кенгерли является также творческим человеком. Благодаря его труду в Ташкенте на узбекском языке вышли в свет 17 книг азербайджанских писателей. Безусловно, большую роль в этом сыграл и АЗЕРТАДЖ, где работает Г.Кенгерли.

Было отмечено, что после 20 Января 1990 года Гулу Кенгерли подготовил и выпустил буклеты «Шехидляр » и « Шехидляр-2». В 1991 году на азербайджанском и русском языках вышла в свет книга «Шехиды Кровавого января». Затем были изданы книги «Армянское лобби: Азербайджанская трагедия», «Путь, идущий к кровавой субботе». В 1991 году по его сценарию был снят документальный фильм «Охота на человека в Баку», повествующая о трагедии 20 Января.

Выступивший на мероприятии руководитель Центра Ататюрка в Азербайджане, академик Низами Джафаров высоко оценил проведенную Г.Кенгерли работу. Он отметил, что книги, переведенные по его инициативе на узбекский язык, играют исключительную роль в плане популяризации Азербайджана. Узбекистан - один из крупнейших культурных центров тюркского мира. В этом смысле, расширение связей Азербайджана с этой страной очень важно.

Отметив, что в Узбекистане традиционно большой интерес к азербайджанской литературе, народный поэт Сабир Рустамханлы сказал, что Гулу Кенгерли играет роль моста в укреплении азербайджано-узбекских литературных связей.

На мероприятии главный редактор АЗЕРТАДЖ Яшар Гулузаде отметил, что в опубликованных на узбекском языке книгах Гулу Кенгерли проявляется жанровое многообразие. И это вопрос вкуса. Было доведено до внимания, что с первых дней проживания в Узбекистане он писал материалы, посвященные изгнанию азербайджанцев в Среднюю Азию и Казахстан, в Ташкенте по его сценарию был снят документальный фильм «Изгнание».

Выступившие на мероприятии доктор филологических наук Алмаз Ульви, поэт Акиф Азалп, писатель-публицист Юнис Огуз, профессор Бакинского государственного университета Рамиз Аскер, писатель-драматург Фируз Мустафа, член правления Союза печати Азербайджана Эльчин Мирзабейли, узбекский ученый-исследователь Шохрат Барлас и другие отметили, что представленные произведения имеют большое значение в плане популяризации Азербайджана.

Было отмечено, что благодаря усилиям Г.Кенгерли книга профессора Али Гасанова «Геополитика», на основе совместного проекта Центра азербайджанской культуры имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане и АЗЕРТАДЖ представлена читателям на узбекском языке. Его усилиями в Узбекистане изданы книги Анара, Эльчина, Сабира Рустамханлы, Юнуса Огуза, Ильгара Фахми, а также «Антология азербайджанской поэзии XX века» и др.

В заключение Гулу Кенгерли выразил признательность участникам мероприятия. Он подчеркнул, что в ближайшее время на узбекский язык будут переведены и изданы произведения Дж. Мамедгулузаде, Гусейна Джавида и других наших писателей. Он сказал, что в реализации этих проектов важную роль также сыграл Центр азербайджанской культуры имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане.