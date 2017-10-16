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    ОБЩЕСТВО


    В Баку состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия ОБНОВЛЕНО

    16.10.2017 [13:00]

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли FAO Лейла Алиева приняла участие в мероприятии

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    16 октября в университете АДА при совместной организации Общественного объединения IDEA, Министерства сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, посол доброй воли FAO Лейла Алиева приняла участие в мероприятии.

    Лейла Алиева выступила на мероприятии.

    Целью мероприятия, организованного под девизом «Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие», является улучшение взаимопонимания в области влияния миграционных и денежных потоков на производство, социальную напряженность и равенство, а также в итоге их эффективного влияния на уровень бедности и продовольственную безопасность, определение вызовов, с которыми сталкиваются стороны, формирующие политику в области сельского хозяйства, исследователи, а также финансовые структуры и агентства-доноры, для выполнения самыми благоприятными методами миграционного потока и для наиболее плодотворного управления денежными переводами, разъяснение влияния миграции на гендерные отношения, исследование дополнительной стоимости, исходя из комплексного развития сельских местностей, подготовки и поощрения миграционной политики, определение самого передового опыта миграции, приносящего пользу развитию сельских местностей, обсуждение соответствующих политик и изучение занятий и передового опыта, определение возможностей и направлений для более широкого сотрудничества с FAO и другими основными заинтересованными сторонами.

    В ходе мероприятия состоялись панельные обсуждения на тему «Экономические и политические аспекты миграции: влияние на сельское хозяйство и продовольствие», были даны ответы на вопросы участников.

     

    AZERTAG.AZ :В Баку состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия ОБНОВЛЕНО
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