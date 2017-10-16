В Баку состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню продовольствия ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, посол доброй воли FAO Лейла Алиева

Баку, 16 oктября, AЗЕРТАДЖ

16 октября в Университете AДA состоялось мероприятие, организованное совместно Общественным объединением IDEA, Министерством сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН – FAO.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, посол доброй воли FAO Лейла Алиева.

B этом году Всемирный день продовольствия посвящен теме «Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие».

Сначала Лейла Алиева ознакомилась в Университете АДА с выставкой изданий, каталогов и буклетов, относящихся к деятельности научно-исследовательских институтов Министерства сельского хозяйства.

Мероприятие началось с показа видеоролика, посвященного Всемирному дню продовольствия.

На мероприятии выступила посол доброй воли FAO Лейла АЛИЕВА.

Подчеркнув значение Всемирного дня продовольствия, посол доброй воли отметила, что продовольственная безопасность и сельское развитие являются важными факторами для обеспечения мира, стабильности и устойчивости на планете, а проблемы, существующие в этой сфере, могут породить конфликты, голод и массовую миграцию.

«Две первые цели Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года предусматривают именно устранение бедности и голода. Это выражает общее понятие о том, что не достигнув данных целей, мы не сможем создать миролюбивые, инклюзивные и устойчивые общества. В построенных нами обществах люди не должны быть вынуждены покидать свои дома для того, чтобы выжить, это должно быть их собственным выбором. Миграционный поток тесно связан с неравномерным развитием. Можно сказать, что половина населения земли и 75 процентов бедных в мире проживают в сельской местности и зависят от сельского хозяйства. Поэтому, инвестируя только в сельское развитие, мы можем предотвратить отток миллионов людей с этих территорий. Вместе с тем, изменение будущего миграции не означает, что мы просто должны быть нацелены на развитие сельского хозяйства в любой форме. Вкладывая инвестиции только в умное сельское хозяйство, основанное на климате, мы сможем изменить развитие сел и сделать его еще более устойчивым»,- сказала вице-президент Фонда Гейдара Алиева.

Рассказав о деятельности возглавляемого ею Общественного объединения IDEA, работе, проделанной за минувшие шесть лет, проектах, имеющих особое значение для продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и устойчивого развития, Лейла Алиева сказала: «За последние шесть лет мы реализовали многие проекты и достигли хороших результатов. Ряд наших проектов включает высадку в Азербайджане 5 миллионов деревьев, защиту животных, находящихся под угрозой вымирания, создание научных лабораторий, проведение занятий для учащихся и студентов, издание книг и проведение различных выставок для повышения информированности об окружающей среде. Конечно, мы стремились подходить ко всем нашим проектам очень креативно. Однако мы понимаем, что время работает против нас и сейчас надо начинать действовать.

Сегодня я хотела бы предоставить вам больше информации о нескольких проектах IDEA, связанных, в частности, с продовольственной безопасностью, сельским развитием, а также вопросами окружающей среды. Несколько месяцев назад в рамках сотрудничества с FAO в Исмаиллинском районе был дан старт совместному проекту по закладке фруктовых садов для малообеспеченных граждан Азербайджана. Я рада, что только три дня назад мы успешно начали реализацию этого проекта в Шамкирском районе. Планируем в ближайшие несколько недель начать этот проект еще в семи районах Азербайджана, и надеемся, что в будущем охватим и другие территории страны. Цель заключается в улучшении благосостояния малообеспеченных семей и оказании им помощи в получении устойчивого дохода.

Предприняв еще одно усилие для внесения вклада в состояние окружающей среды, а также оказания помощи зависящим от нее сельским общинам, в прошлом году IDEA начала реализацию многоаспектного проекта по очищению дельты реки Кура. Цель проекта заключается в увеличении рыбных ресурсов, улучшении качества воды и, в целом, экологии на прилегающих к реке территориях.

Сегодня у нас есть возможность направить сильный месседж миру: Измените будущее миграции - инвестируйте в продовольственную безопасность и сельское развитие. Я верю, что, действуя вместе, мы можем достичь больших изменений, а изменив себя, оказать большое влияние на мир».

Выступая на мероприятии, министр сельского хозяйства Гейдар АСАДОВ отметил, что политическое руководство Азербайджана, являющегося инициатором подобных международных мероприятий, внесло свой вклад и в это мероприятие. Сообщив, что, согласно международной статистике, свыше 800 миллионов человек в мире страдают от голода, а по неофициальной статистике эта цифра составляет 2 миллиарда человек, Гейдар Асадов подчеркнул, что этот факт свидетельствует о том, что все страны должны внести особый вклад в продовольственную безопасность. Отметив, что статистика в области миграции в мире не оптимистична, рост миграции отрицательно влияет на продовольственную безопасность, Гейдар Асадов сказал, что эта проблема знакома Азербайджану. Наша страна, столкнувшаяся в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта с проблемой более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, решает ее, можно сказать, за счет внутренних сил. Министр подчеркнул, что правительство Азербайджана всегда принимает активное участие в решении подобных вызовов, с которыми сталкивается мир, а страны, ставшие причиной миграции, не принимают сегодня мигрантов.

Руководитель Офиса партнерства и координации ФАО в Азербайджане Мелек ЧАКМАК сообщила, что 16 октября - день создания в 1945 году организации в более чем 150 странах мира отмечается как Всемирный день продовольствия. Отметив, что из-за растущих в мире конфликтов и нестабильности многие люди вынуждены были покинуть свои дома, она рассказала о негативном влиянии миграции, деятельности ФАО . По ее словам, достижение цели сведения голода к нулю в 2030 году невозможно без решения проблемы миграции. Отметив, что число страдающих от голода за последние 10 лет вновь выросло, Мелек Чакмак сказала, что вопрос обеспечения продовольственной безопасности населения мира, которое в 2050 году достигнет 10 миллиардов человек, стоит на повестке дня, в этом направлении разрабатываются стратегии.

От имени ФАО представитель организации в Азербайджане выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву за плодотворное партнерство со структурой. Она также особо отметила усилия посла доброй воли ФАО Лейлы Алиевой, направленные на доведение до мира месседжей организации.

«Сегодня многие люди затрудняются в получении доступа к продуктам питания. Одной из основных причин этого является миграция», - заявил руководитель представительства Международной организации по миграции в Азербайджане Серхан АКТОПРАК. Он рассказал о влиянии миграции на продовольственную безопасность и продовольственной безопасности - на миграцию. С.Актопрак подчеркнул, что сегодня необходимо объединить усилия для устранения этих проблем, укреплять сотрудничество.

Серхан Актопрак отметил, что в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева достигнуты большие успехи в управлении миграцией, сказал, что наша страна является образцом для других государств, указал на важность изучения этого опыта.

Затем было продемонстрировано видеообращение генерального директора ФАО Жозе Грациану да Силвы, посвященное Всемирному дню продовольствия.

Далее был представлен видеоролик о проекте «Закладка фруктовых садов для малообеспеченных семей в Азербайджане».

Мероприятие продолжилось панельными обсуждениями на тему «Экономические и политические аспекты миграции: ее влияние на сельское хозяйство и продовольствие».

На панельных обсуждениях, проходивших под председательством заместителя министра сельского хозяйства Сейфеддина Талыбова, состоялся обмен мнениями по вопросам вызовов и возможностей, создаваемых миграцией с точки зрения продовольственной безопасности, устойчивого сельского хозяйства и сельского развития, даны ответы на вопросы.