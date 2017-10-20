В Баку состоялось открытие Бакинского международного джазового фестиваля

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

20 октября в «Elektra Events Hall» состоялось открытие 12-го Бакинского международного джазового фестиваля.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано Министерством культуры и туризма, журналом «Jazz dünyası», компанией «A+A Events» и «The Landmark Hotel Baku» при партнерстве ряда функционирующих в нашей стране посольств, а также центров культуры, компаний.

Выступивший на церемонии открытия заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев отметил важность ставшего уже традиционным Бакинского джазового фестиваля. Подчеркнув значение международных музыкальных фестивалей, проводимых в нашей стране в последние годы, заместитель министра рассказал о проектах, реализуемых в этом направлении под руководством президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Говоря об истории джаза в Азербайджане, заместитель министра подчеркнул, что в нашей стране с большой любовью относятся к джазовой музыке. А.Велиев также рассказал о деятелях искусства, внесших большой вклад в развитие национальной джазовой музыки.

Было подчеркнуто, что джаз имеет в Азербайджане большую историю. Так, в нашей стране действовали джазовые коллективы под руководством Тофига Гулиева, Ниязи, Тофика Ахмедова. Во всем мире известны имена джазовых музыкантов Вагифа Мустафазаде и Рафика Бабаева. Баку считался одним из ведущих джазовых центров на пространстве бывшего СССР. Бакинский международный джазовый фестиваль, который проводится с 2005 года при совместной поддержке Министерства культуры и туризма и Фонда культуры Азербайджана, завоевал славу среди популярных джазовых исполнителей мира.

Затем был представлен первый концерт фестиваля. На концерте музыкальная группа известного джазмена из Гвинеи Секу Куйате исполнила классические и современные образцы джаза.

В фестивале, который продлится до 28 октября, примут участие джазовые коллективы из Германии, США, Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Израиля, Турции, Норвегии, Колумбии, Гвинеи, Мексики, Польши, а также Азербайджана. Среди главных гостей нынешнего фестиваля - всемирно известный аккордеонист Ришар Гальяно. Он выступит с азербайджанским оркестром под управлением народного артиста Ялчына Адыгезалзаде.

Кроме того, на фестивале выступят известные коллективы Симинолоджи (Германия), Кеннеди Администрейшн (США), Боб Стенсон (Швеция), Михаэл Бортслава (Нидерланды), Секу Куйате (Гвинея), Омри Мор (Израиль), Ондер Форджа (Турция), Бендик Хофсет (Норвегия), Эдмар Кастанеда (Колумбия), Пако Пентериа (Мексика), Артур Дуткевич (Польша) и их музыкальные группы.

В рамках фестиваля, наряду с проведением международного конкурса молодых исполнителей «I am Jazzman», планируется организация дней азербайджанского джаза, детских джазовых концертов, дней кино-джаза, мастер-классов, семинаров, посвященных джазовому искусству.