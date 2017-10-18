В Баку состоялось открытие V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру

В симпозиуме принимают участие специалисты более 20 стран

Баку, 18 oктября, AЗЕРТАДЖ

18 октября в Международном центре мугама состоялось открытие V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это престижное мероприятие организовано на основании соответствующего Распоряжения Президента Ильхама Алиева «О проведении в городе Баку V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру».

Сначала гости ознакомились в фойе центра с выставкой, посвященной искусству ковроткачества.

Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма Абульфас Гараев подробно проинформировал о симпозиуме, который придаст большой импульс пропаганде азербайджанского ковра в мире.

Он сообщил, что история этого мероприятия начинается 30 лет назад - с проведенного в Баку в 1983 году под патронатом ЮНЕСКО международного симпозиума по восточным коврам. Отметив, что предыдущий симпозиум был проведен в генеральном штабе ЮНЕСКО в Париже, министр подчеркнул, что он был посвящен 100-летию выдающегося художника-ковродела Лятифа Керимова. Министр отметил значение симпозиума, актуальность вопросов, которые будут на нем обсуждены, рассказал о внимании и заботе об искусстве ковра в Aзербайджане, создании в нашей стране современного музея ковра, не имеющего равных в мире.

Было отмечено, что в связи с проведением V Международного симпозиума по азербайджанскому ковру Министерство культуры и туризма, Национальная Академия наук Азербайджана (НАНА) и Открытое акционерное общество «Aзерхалча» подготовили совместно соответствующий план мероприятий. Основные партнеры симпозиума - İCOC (Международная конференция по восточным коврам) и издающийся с 1978 года журнал «Халы», освещающий процессы, протекающие в мировом искусстве ковроткачества, и имеющий большую читательскую аудиторию.

Говоря об успехах, достигнутых в области ковроткачества, министр сказал, что сегодня искусство азербайджанского ковра как одно из достижений мировой культуры включено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В настоящее время успешно продолжается деятельность, направленная на пропаганду искусства азербайджанского ковра на международной арене. Указав, что симпозиум внесет незаменимый вклад в правильную атрибуцию азербайджанского ковра в музеях мира и на мировом рынке текстиля, А.Гараев подчеркнул важность активного привлечения к этому значимому мероприятию научно-исследовательских институтов и музеев.

Было сообщено, что в симпозиуме принимают участие ведущие специалисты по искусству ковра, представляющие около 25 стран.

Наша страна имеет моральное право на проведение столь важного мероприятия

Вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли рассказал о научных изысканиях в области изучения, исследования, пропаганды искусства азербайджанского ковра в мире.

«Азербайджан – один из ведущих центров ковроткачества в мире. Искусство ковра изучается и исследуется в НАНА в нескольких направлениях. В последние годы учеными академии была проделана значительная работа в этой сфере и изданы солидные научные труды. В 2016 году благодаря совместным усилиям Института археологии и этнографии академии и ОАО «Азерхалча» начал действовать центр ковроведения. За короткий срок центром были изданы два солидных исследовательских труда. Представленные сегодня на выставке монографии, научные издания, книги свидетельствуют о большом интересе в нашей стране к исследованиям в области искусства ковра. Если собрать все книги, относящиеся к этой сфере, то получится большая библиотека. B этом смысле Азербайджан имеет моральное право на проведение столь важного мероприятия. Верю, что сегодняшнее мероприятие внесет новый вклад в развитие науки ковроведения, создаст новые мосты между учеными-ковроведами нашей страны и авторитетными исследователями мира. На симпозиуме будут обсуждены самые актуальные вопросы ковроткачества, будет придан импульс подготовке новых исследовательских трудов и проведению научных изысканий в этой сфере».

Азербайджанский ковер – национальная и общечеловеческая ценность,

признанная в мировом масштабе

На мероприятии председатель Правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов выразил удовлетворение тем, что приветствует всех участников в одном из древних центров ковроткачества в мире - Азербайджане. От имени всех участников он выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за организацию такого мероприятия.

«Проведение этого симпозиума – событие, имеющее исключительное значение в мировом ковроткачестве. Азербайджанский ковер – это национальная и, вместе с тем, общечеловеческая ценность, известная и признанная в мировом масштабе. Симпозиум позволяет популяризовать азербайджанский ковер и азербайджанских ковроделов, ознакомиться с историческими центрами ковроткачества. В дни мероприятия мы сможем ознакомиться не только с историческим прошлым азербайджанского ковра, но и его нынешним состоянием, развитием ковроткачества, как самостоятельной отрасли экономики, получим возможность оценить перспективы», - сказал В.Мурадов.

Председатель Правления ОАО «Азерхалча» отметил, что Азербайджан является единственной страной в мире, где отмечается «День ковроткача», учрежденный в прошлом году.

Спустя 34 года нахожусь рядом со многими знакомыми мне специалистами по ковру

Председатель Академического комитета ICOC Альберто Боралеви сказал, что этот симпозиум собрал вместе авторитетных ученых, представляющих Восток и Запад. Наряду с обсуждением здесь в течение двух дней новшеств, произошедших в этой области, будут также проведены дискуссии, связанные с дальнейшим развитием искусства ковроткачества. «Проходившее в 1983 году в Баку международное мероприятие по ковроткачеству было одной из первых возможностей для встречи специалистов по восточному ковру, представлявших различные республики бывшего Советского Союза, со своими западными коллегами. Такая счастливая возможность выпала и мне. Я рад, что спустя 34 года вновь нахожусь в Баку вместе со многими специалистами по ковру, которых я знаю с того времени», - сказал А.Боралеви.

Гость добавил, что выбранный для темы нынешнего симпозиума подзаголовок «Традиции и инновации» очень привлекателен и отражает сложное положение, которое сложилось в индустрии ручного ковроткачества не только в Азербайджане, но и во всем мире. «Мы верим, что проводимые обсуждения, дискуссии об истории и различных особенностях производства ковра будут очень полезными для молодого поколения ковроделов», - отметил А.Боралеви.

Почти в 30 музеях мира хранятся древнейшие образцы

азербайджанского искусства ковроткачества

Говоря об истории ковроткачества в нашей стране, председатель Исполнительного комитета ICOC Вандел Сван отметил, что азербайджанские ковры вызывают большой интерес в мире. По его словам, древние традиции ковроткачества на этом географическом пространстве принадлежат азербайджанскому народу.

Затем научный сотрудник Музея исламского искусства, директор компании Hali Publication Limited Майкл Фрэнсис преподнес министру культуры и туризма Абульфасу Гараеву книгу под названием «Кавказские звезды: Азербайджанские узоры в XVI-XVIII веках». Он сообщил, что в книге представлена обширная информация о ранних азербайджанских вышивках, азербайджанском искусстве ковроткачества различных периодов. Отметив, что в книге дана информация о почти 300 образцах вышивок, Майкл Фрэнсис отметил, что в настоящее время почти в 30 музеях мира хранятся древнейшие образцы азербайджанского искусства ковроткачества.

Оратор предоставил слушателям обширную информацию об истории создания журнала «Халы», являющегося одним из партнеров симпозиума.

Симпозиум продолжил работу в академических сессиях. На сессиях, посвященных темам «Дизайн и цвет», «Образцы ковра в изобразительном искусстве и архитектуре», были затронуты актуальные вопросы, проведены дискуссии, заслушаны лекции и даны ответы на вопросы.

Симпозиум продлится до 21 октября.